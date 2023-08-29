英国媒体：“K-POP女团将征服英国”. August. 29, 2023 08:29. by 趙은아 achim@donga.com. 在世界级女子组合“辣妹合唱团（Spice Girls）”的所在国英国，K-POP女子组合的活跃备受关注。《卫报》等当地媒体也报道了9月份TWICE、Aespa、ITZY、(G)I-DLE等K-POP女子组合将在9月份陆续在伦敦进行演出的消息。该媒体还集中强调了K-POP消费者90%在海外这一点。 《卫报》27日（当地时间）在题为《K-POP女团征服英国》的报道中介绍说，继7月BLACKPINK的演出之后，仅9月份就有4个组合将在伦敦举行演唱会。TWICE、AESPA、ITZY、(G)I-DLE都决定9月在伦敦演出。此前，BLACKPINK作为韩国歌手（组合）首次以“招牌出演者（Headliner）”的身份参加了英国最高音乐庆典“Hyde Park British Summer Time Festival”。 除此之外，另一个女子组合MAMAMOO的演出本月在英国全境的电影院上映。FIFTY FIFTY、NewJeans的歌曲也进入了英国排行榜。 《卫报》分析说，韩国女子组合在英国获得人气的理由是积极利用社交网络媒体，通过细致、协调的成功公式填补了英国女子组合的空缺。另外该媒体还强调，K-POP消费者的90%左右是收益性高的海外粉丝，居住在韩国的粉丝只有10%左右。 为少女时代、Red Velvet等热门歌曲作曲的Claire Rodriguez Lee评价道：“音乐非常入耳，时尚造型恰到好处，舞蹈非常优秀，舞台表演也很细腻”，“K-POP女团的歌曲中真的有女人味的能量，就像‘来我们这一群体吧’一样。” 但是部分人指出，K-POP相关企业过于重视商业上的成功，妨碍了革新。自称是K-POP组合的老粉丝的“Gitan M”说：“音乐经常会让人觉得反复、平凡。”

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