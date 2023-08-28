“9人中有4人逃走”，农忙季节面临外国劳工离开的危机. August. 28, 2023 08:28. by 三陟=李文秀记者、光州=李亨柱记者 doorwater@donga.com,peneye09@donga.com. 体感温度超过38度的22日下午1时50分。从江原道三陟市内驱车50分钟后，出现了海拔高度800米的三陟市下长场面。沿着蜿蜒曲折的山路，两侧映入眼帘的是高冷地白菜地。看起来像外国人的工人们戴着宽大的帽子正在工作。在旁边的辣椒地里，菲律宾外籍工人凌某（42岁）、玛尔吉（31岁）、梅里戈尔德（37岁）摘下辣椒后，正在挑选品质转移到二次筛选场。 他们在人手不足的农忙季节，通过雇佣短期外国劳动者的“外国人季节劳动者制度”进入了韩国。8月是辣椒种植最忙的时期。很难找到韩国劳动者的农户们正在雇佣外国人季节劳动者。雇佣他们的农民咸正熙（57岁）说：“今年雇佣了9名外国人，其中2人连话都没说就逃走了。”另一位农民李东烈也诉苦说：“9人中有4人擅自离开。”虽然通过2015年引入的外国人季节劳动者制度雇佣的外国劳动者大幅增加，但在现场擅自脱离等副作用正在增大。随着在9月收获季节即将到来之际突然离开工作地的外国人增加，农家陷入了紧急状态。如果脱离的劳动者成为非法滞留者，有可能引发治安问题等，因此急需制定对策。 国会环境劳动委员会所属的共同民主党议员洪永杓（音译）对地方自治团体等提交的资料，由民间智囊团国家生活研究所进行分析的结果显示，季节劳动者从2017年的1085名剧增到2022年的1.2027万名。同期，脱离者也从18人大幅增加到了1151人。三陟市从今年年初开始到农忙期的本月为止，109名季节劳动者中有16人无声无息地消失了，19人表示不能工作而主动出国。这相当于全体的32%（共35人）。全南高兴警察署27日表示，去年在地区紫菜加工工厂等工作的15名外国劳动者中有14人潜逃。

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