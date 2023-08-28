投资半导体1万亿韩元，韩日税金有差异，韩国比台湾高出850亿韩元. August. 28, 2023 08:27. by 洪锡浩记者、朴铉益记者 will@donga.com,beepark@donga.com. 据分析，在全球半导体企业为掌握新一代主导权而加快尖端工程投资速度的情况下，同一企业在台湾投资时，能比享受大于在韩国的税制优惠。台湾以全球代工排名第一的台积电为引领，在世界供应链中发挥核心作用，同时还要增加在本地的投资，从这一点来看，与韩国最相似。半导体业界评价认为，台湾本月初实施《产业革新条例修正案》（台湾型芯片法），在招商引资竞争中抢占了比韩国更有利的高地。 《东亚日报》27日通过首尔市立大学税务系金宇哲（音）教授和半导体企业A公司的虚拟投资事例，对韩国和台湾的投资环境进行了比较分析。假设A公司今年扣除法人税之前的纯利润为2万亿韩元，新产品研发和尖端半导体设备投资额各为5000亿韩元。这种情况下，比较结果显示，韩国每年比台湾多交850亿韩元（33.3%）的税金。 如果A公司在韩国开展事业，将适用24%的法人税率，征收4800亿韩元。由于这相当于国家战略技术，首先返还研发投资额的40%即2000亿韩元。根据今年3月通过的《韩国芯片法》，加上设施投资额的15%和今年增加额（2000亿韩元假设）的10%，追加扣除950亿韩元。结果，4800亿韩元中除去2950亿韩元，还剩下1850亿韩元。但韩国最后一道栏“最低限度税”为17%。最终法人税将征收3400亿韩元。 同样的企业在台湾就不同了。首先，法人税率最高为20%（4000亿韩元）。根据《台湾型芯片法》，研发投资税额抵扣为1250亿韩元（25%），但返还上限1200亿韩元。再加上设备投资税额减免5%（250亿韩元），最终税金为2550亿韩元。台湾的最低有效税率为12%（2400亿韩元），比韩国低5个百分点。 特别是到2029年为止，台湾将提供相同水平的优惠，而《韩国芯片法》将于明年底结束。即，如果投资期限延长，两国之间的优惠差距将进一步拉大。金宇哲教授解释说：“虽然韩国通过半导体法可以为国内投资提供很多优惠，但是与全球国家相比，高的最低限税最终阻碍了发展，降低了实效性。”

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