韩国需要24个机场吗？. August. 26, 2023 09:22. . “又用来晾晒辣椒吧！” 在韩国政府宣布釜山加德岛新机场基本计划和大邱庆北（大庆）联合新机场可行性调查结果的第二天即25日，航空公司的一名管理人员不太情愿地回答了问题。因为机场是保安地区，所以实际上不会晒辣椒，但因为机场利用率太低了，所以开玩笑说要把跑道用作晾晒辣椒。实际上，全南务安机场去年的跑道使用率平均为0.1%，去年净损失200亿韩元，最近10年净损失超过1300亿韩元。现实是，目前全国共有15家机场正在运营，但除仁川、金浦、金海、济州机场外，其余11家机场都饱受慢性赤字的困扰。 目前，主管部门国土交通部正在推进的机场，有加德岛机场、大邱庆北新机场、新万金机场、瑞山机场、白翎机场、郁陵机场、黑山机场等8处。京畿道和抱川市也表示，要建设京畿南部国际机场（水原）和京畿北部机场（抱川）。如果把现有的大邱机场和军队机场合并搬迁后的大庆新机场开通，大邱机场将被关闭，那么目前正在推进或讨论的新机场有9个。据计算，全部建设时，大韩民国共有24个机场。 如果仔细分析是否需要所有这些新机场，很难认为如此。就算新建机场，也不意味着就产生原本没有的需求，航空公司也不是无条件通航。尽管如此，机场有无还是被用作体现地区地位的标志，在选举即将到来之际，政界公约层出不穷。 实际上，明明有分析机场开发是否妥当的可行性调查，但政界免除预备妥当性、以特别法推进的情况很多。大庆新机场是将现有的军队机场和大邱机场合并迁移的地区夙愿事业，但当初共同民主党的反对非常强烈。但是，李在明代表去年底曾表示，“将研究以一口闷的方式处理光州军用机场迁移问题和推进大邱新机场的方法"，加快了步伐。光州军队机场迁移是光州市从2014年开始推进的夙愿事业。实际上，今年4月朝野好不容易携手通过了《大庆新机场特别法》和《光州机场迁移特别法》。通过“朝野大交易”，通过了总额超过20万亿韩元的超大型国策事业。 投入15.4万亿韩元事业费的加德岛新机场也将以特别法推进。即使从可行性调查中被淘汰，也有党政硬加塞进来的机场。23日，忠南瑞山机场在今年5月的可行性调查中因经济性不足而落选，但经过党政协商后反映到预算中并重新复活。实际上，瑞山机场离仁川机场不远，因此有人担心会不会起到国际机场的作用。 日本过去也曾有过以政治圈为主设立机场，地方机场接近100个的先例。在新冠疫情之前的2019年，近一半的机场每天平均有10架飞机往返，大部分都是赤字，地方机场成了鸡肋，成为国家负债增加的原因。虽然韩国国债略有减少，但仍超过1000万亿韩元。庆北醴泉机场已经因没有乘客而关门，蔚珍机场则将用途改为飞行训练院。机场一旦建成，不仅难以挽回，维护管理费用也相当高。97%的国民已经居住在机场半径100公里的地方，全国通过KTX等成为了“半日生活圈”。在人口消失的时代，应该认真分析24个机场是否全部需要，如果还要建设，地方自治团体也应该承担部分责任。

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