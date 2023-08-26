普京：“普里戈任有能力，但犯了严重的错误”. August. 26, 2023 09:22. by 趙은아 achim@donga.com. 俄罗斯总统普京在俄罗斯民间雇佣兵公司瓦格纳集团负责人普里戈任因可疑飞机坠落事故而死亡后一度保持沉默，在普里戈任死亡约24小时后表示：“（普里戈任）虽然是个有能力的企业家，但犯了严重的错误。”据悉，美国认为飞机坠落的原因很有可能是机内爆炸。 据路透社等媒体当地时间24日报道，普京当天在克里姆林宫通过电视播放的演讲，就坠机身亡的10人表示：“向遗属表示最深切的哀悼。” 普京说，“乘客中有瓦格纳集团的职员”，并称赞他们是“在与乌克兰新纳粹政权的斗争中做出了巨大贡献的人”。他还称自己与普里戈津从20世纪90年代初期就认识，并把他描述为“过着复杂生活的人”“虽然他在世时犯了一些重大失误，但为了他自己，而且在我要求的时候，在过去的几个月里，（像在乌克兰一样）为国家取得了成果。”他还说：“俄罗斯联邦调查委员会报告说，将着手对事故进行调查。” 普京在谈论普里戈任时使用了过去式动词，但没有做出正式确认他死亡的发言。俄罗斯官方媒体塔斯社在报道普京当天的演讲内容时，在其网站上登载了表情严肃的普京总统照片。2个月前普里戈任武装叛乱时，该媒体曾刊登过普京愤怒表情的照片。 但英国《金融时报》分析说，与这种哀悼氛围不同，在前一天普里戈任乘坐的飞机坠毁时，普京在纪念“库尔斯克战役”80周年的演讲中强调“军人为祖国献身”，并“勉强抑制了嘴角浮现的微笑”。 据悉，美国政府倾向于此次坠机事故是因为机内发生爆炸。美国《华尔街日报》当天报道说，美国情报机关预备调查结果显示，普里戈任可能是通过飞机内部爆炸被暗杀。英国广播公司（BBC）援引一名不愿透露姓名的美国政府官员的话报道说：“虽然目前尚不清楚爆炸原因，但炸弹也是一种可能性。” 不过，美国国防部发言人帕特·赖德准将当天表示，“被地对空导弹击落”的报道“不准确”。据外电报道，专家们认为，从飞机在坠落前急剧垂直坠落、碎片扩散到半径2公里的情况看，爆炸比机器故障更有可能。

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