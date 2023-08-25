LIME向“特惠性回购”在野党议员金相熙提前返还2亿韩元基金投资金. August. 25, 2023 08:37. by 黄成浩记者、姜禹锡记者 hsh0330@donga.com,wskang@donga.com. 据悉，2019年引发1.6万亿韩元回购中断事态的Lime资产运营公司在回购中断之前，向共同民主党议员金相熙（音译）返还了2亿韩元的基金投资金。也就是说，从普通投资者资金汇入的其他基金中动员数百亿韩元，以达到率先保全金议员等部分投资者的资产的“特惠性回购”。 金融监督院24日发表了包含上述内容的对Lime和Optimus资产运用及Discovery基金的追加检查结果。对于文在寅政府时期对这3家运营公司检查不力的指责，金融监督院院长李福贤（音译）今年1月组成“主要投资者受害运营公司检查特别工作组（TF）”，进行了追加检查。 金融监督院还确认了，除了金议员之外，Lime还以同样的方法分别向某上市公司和A中央会返还了50亿韩元和200亿韩元的投资金的事实。另外，还在投入Lime基金资金的5家企业新发现了共2000亿韩元规模的贪污嫌疑。 金融监督院还掌握了曾任韩国电波通信振兴院基金运用本部长的B某在2017~2018年向Optimus投资1060亿韩元之前，从Optimus那里收受了1000万韩元的情况。另外也发现了B某的子女从Optimus相关公司以工资的名义收钱的事实。金融监督院从今年5月开始将这些嫌疑通报给了检察机关。

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