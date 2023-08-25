朝鲜发射卫星再次失败……不能忽视“威胁的进化”. August. 25, 2023 08:35. . 正如朝鲜昨天凌晨3点50分左右预告的那样，向南方上空发射了搭载军事侦察卫星（万里镜1号）的运箭火箭（千里马-1型火箭），但最终以失败。朝鲜宇宙开发局表示：“火箭的第一、第二阶段飞行正常，但在第三阶段飞行中紧急爆炸体系出现了错误。”朝鲜同时预告将在10月进行第三次发射。 这是朝鲜继5月之后第二次发射军事卫星失败。但是相比一再的失败，我们更应该关注技术积累带来的“威胁进化”。如果说5月份是因第二阶段推进器未能启动而较早坠入西部海域，那么此次则是正常运转进入第三阶段，最终残骸掉落在菲律宾东部海域。此外，如果朝鲜所称“因紧急体系问题而爆炸”的解释属实，那么纠正相关错误比补发动机缺陷更为容易。所谓紧急爆炸体系，是指搭载在导弹、无人机等飞行体上，在发射后脱离轨道或无法控制时人为引爆的装置。 如果朝鲜真的想把“万里镜1号”送入地球低轨道，其目的有两个。一是为了提高侦察韩国、日本、美军关岛基地等三国军事设施并在瞄准美国发射洲际导弹时的准确度。但是，韩美日三国外长昨天认为，军事卫星不是目的。韩美日认为，朝鲜表面上主张利用宇宙的权利，但实际上是在发动洲际导弹的挑衅。朝鲜一直以相对容易的高角度发射方式测试“火星-17”“火星-18”型导弹，但进入今年以来，可能是以卫星发射的形式进行正常角度发射试验。韩国军方收集了坠落在西域海域的“万里镜1号”的残骸，认为“太过粗劣，没有军事卫星的价值”，对朝鲜的宣布表示了疑问。无论是发射卫星的运载火箭还是洲际导弹，实际上都是同样的技术。联合国安理会在朝鲜2006年发射“大浦洞2号”后，把朝鲜使用弹道导弹技术规定为非法，中国和俄罗斯也对此表示同意。 20多年来，朝鲜不断进行导弹挑衅，积累了成功和失败的经验。韩美日三国应该按照首脑协议，尽快构建并启动共同的导弹早期应对系统。此外，为了切断朝鲜的导弹资金来源，还要防止虚拟货币黑客入侵等。

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