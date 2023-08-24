想要守护的爱情. August. 24, 2023 08:42. by 曹宝恩记者 jbe020111@donga.com. 黑暗中站着一对男女。华丽的服装和女性佩戴的昂贵饰品体现了两人的高贵身份。从身体动作来看，两人看似关系亲密，但不知为何脸上一副忧心忡忡的表情。这两人到底是谁，为什么会这样呢？ 这幅画是代表17世纪荷兰黄金期的画家伦勃朗•范里•恩的晚年代表作。虽然题目是《以撒和丽贝卡》（1665~1669年•照片），但长期以来它有着另一个更为人所熟知的名称--《犹太新娘》（The Jewish Bride）。这源于19世纪一位美术品收藏家在婚礼上把项链作为礼物送给女儿的犹太人父亲。 虽然对画中人物众说纷纭，但收藏处阿姆斯特丹国立美术馆解释说，画中描绘了《圣经》中出现的以撒和丽贝卡。以撒是以色列民族的始祖亚伯拉罕的儿子。他四十岁时和丽贝卡结婚，但二十年来两人一直无法生孩子。尽管如此，他还是十分爱自己的妻子，甚至没有再娶妾。夫妻俩在居住的村子发生饥荒后，为了寻找牧场而去了格拉尔。这是与以色列人存在敌对关系的非利士人（这一词来源于古法语 Philistin，法语又来源于拉丁语 Philistinus，拉丁语又来源于希腊语 Philistinoi，希腊语又来源于希伯来语P'lishtim）居住的村庄。见到那里的男子汉时，以撒谎称妻子是姐姐。因为以撒害怕自己可能会被那些渴望得到他美丽妻子的好色的男人杀死。虽然仍然感到不安，但两人在一起后，丈夫亲切地拥抱着妻子表达爱意。脸颊发红的妻子把自己的手放在丈夫的手上，似乎感到安心。伦勃朗捕捉到了这一瞬间，并将其纳入了画幅中。 不管是配偶还是子女，所爱的家人是即使抛下我也想要守护的存在。伦勃朗在1963年曲折的人生最后画了这幅画。虽然因过早的成功而过着贵族般的生活，但当时他早早地失去了三个子女和妻子，因破产和生活困难度过了悲惨的老年时期。也许画家是想把对没能守护住家人的歉意和思念写进这幅画里。他多么希望《圣经》中登场白头偕老的夫妻，是自己和妻子。

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