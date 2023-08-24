雷蒙多27日访华，美国连日来向中国示好. August. 24, 2023 08:44. by 华盛顿=常驻记者文炳基、北京=常驻记者 金基龙 weappon@donga.com、kky@donga.com. 在美国和中国半导体矛盾激化的情况下，全权负责美国对华半导体出口限制的美国商务部长吉娜·雷蒙多（照片）将于27日至30日访问中国。在房地产危机等导致中国通货紧缩忧虑高涨的情况下，主管半导体限制的部长将踏上中国的土地，因此备受关注。当天，美国商务部将27家中国企业排除在临时出口限制对象之外，发出了柔和的手势。 美国总统国家安全事务助理沙利文22日表示：“雷蒙多部长将访问中国北京和上海。美国不会追求与中国‘脱钩’，将传达为确保供应网弹性、维护国家安保而推进‘去风险化’的信息。” 沙利文表示：“雷蒙多对中国部分人认为‘美国希望中国经济放缓及停滞’的看法表示明确的反对”。他还强调，中国经济的低迷并不是美国所希望的。但是，他提到了中国7月青年失业率未公开等问题，并指出：“中国应该具备信息公开的透明性。” 雷蒙多当天还会见了中国驻美大使谢锋，讨论了两国的经贸合作方案等。这是今年5月就任的谢锋首次会见雷蒙多。 《华尔街日报》预测，对半导体限制性规定的最终规则的讨论将成为雷蒙多的主要访华议题。美国去年10月开始对中国限制半导体，最近决定对人工智能、量子计算机、尖端半导体等实施投资限制，因此两国矛盾正在达到高潮。据悉，雷蒙多不仅将就此进行讨论，还将转达对中国从上月开始实施的《反间谍法》的担忧。西方担心广泛适用于中国人和外国人的反间谍法，会被用作镇压人权的工具。 22日，中国国家主席习近平出席在南非约翰内斯堡开幕的金砖五国（巴西、俄罗斯、印度、中国、南非）领导人会议时通过演讲强调：“中国经济从今年年初开始一直保持积极的恢复势头，具有强大的恢复力、巨大的潜力和巨大活力。”这与部分人提出的危机论划清了界限。另外，习近平还提到超大型市场、丰富的劳动力等中国经济的优势，并表示：“中国经济这艘‘巨轮’将乘风破浪继续前进。”

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