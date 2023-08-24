解散的组合，铁杆粉丝借助AI让其重组. August. 24, 2023 08:42. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. “利用人工智能（AI）强制让组合Bigbang回归了。” 这是1日在某YouTube频道上传的视频介绍文章。这是自称是出道15年的VIP（偶像组合BigBang粉丝团）出身的频道运营者NEWPLE亲自制作并演唱BigBang风格的歌曲后，用AI添加BigBang成员们的声音的视频。截至23日，该视频的点击量已达到51万次。NEWPLE在与本报的通话中表示：“在进行音响编辑和编曲活动的过程中，假设‘2023年BigBang回归’，参考了BigBang的《Blue》、《Last Dance》等歌曲的和弦进行了制作”，“虽然BigBang的空白期仍在持续，但是为了让大众能够回想起BigBang的面貌，我会持续进行这样的制作。” 去年4月发表歌曲《春夏秋冬》后，部分成员退出等，BigBang实际上正在进入解散程序，十分想念的组合粉丝们对该视频非常狂热。视频下面留下了“有多么想念的人才能亲自制作BigBang的歌听啊”、“即使这样也能听到BigBang聚在一起唱歌，真是太好了”等3000多条回帖。 解散或空白期较长的偶像组合的粉丝们正在试图通过多种方法重新聚集粉丝团。以制作YouTube播放列表，共享喜欢的组合的歌曲为开端，定期聚会或为喜欢的组合制作歌曲，在网上公开。 通过YouTube歌单聚集粉丝团的代表性例子就是东方神起的粉丝们。在2004年1月以5人组出道后，从2010年开始以2人组活动的东方神起老歌的播放列表视频下端，不断有“想起当时以5人组完整体活动时的情景，心里很不是滋味”、“作为喜欢东方神起的90年代出生的一代，感到很幸福”等留言。 粉丝们之间还举行线下定期聚会。主要聚集了特定期间活动后解散的项目组合的粉丝。 2017年通过某选秀节目出道的11人组合Wanna One的粉丝们到去年为止的3年间，每年1月27日都会聚集在首尔九老区高尺天空巨蛋体育场。这是为了纪念2019年1月27日Wanna One解散前在这里举行的最后一场演唱会。参加2020年聚会的金智安（23岁）表示：“虽然Wanna One解散了，但是粉丝们聚在一起拿着标语或周边拍照，产生了连带感。” 专家分析说，随着粉丝们通过YouTube或社交网络服务（SNS）等聚集的方法变得多样化，这种现象正在加速。大众文化评论家郑德贤（音）表示：“创造明星时效的是粉丝团。即使明星不再活动，通过各种技术也能夺回人气。”

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