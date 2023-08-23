朝鲜最早将于明天再次发射侦察卫星. August. 23, 2023 08:23. by 尹相虎 军事记者、孙孝周记者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 朝鲜22日表示将再次发射军事侦察卫星。朝鲜猛烈抨击了此前18日在美国戴维营举行的韩美日三国首脑会谈，并预告了挑衅。自5月31日首次发射失败后时隔3个月，朝鲜再次发射侦察卫星进入了“倒计时”。韩美日首脑此次就实时共享朝鲜导弹警报情报等达成了协议，因此，三国间为应对朝鲜发射侦察卫星的安保合作系统能否启动备受关注。 据日本放送协会（NHK）等日本媒体报道，朝鲜当天上午向日本海上保安厅通报称，将在24日零时至31日零时之间发射“人造卫星”，并把朝鲜西南方的两处西部海域和菲律宾东部的一处太平洋海域划定为“海上危险区域”。日本是国际海事组织的地区航行区域协调国，如果接到卫星发射计划的通报，将予以公告。朝鲜设定的3个危险区域与第一次发射时完全一致。因此有观察人士认为，朝鲜将在预告发射的第一天（24日）在平安北道东仓里西海卫星发射场发射与第一次发射时相同的卫星运载工具。韩国统一部批评称：“朝鲜所谓的‘发射卫星’明显违反了联合国安理会决议，是非法行为。” 朝鲜中央通讯社在当天的评论中针对韩美联合军演猛烈抨击称：“这是为了实施在韩美日首脑会议上具体确定的核战争挑衅。”这明确表明，此次发射侦察卫星是针对21日开始的韩美联合军演。朝鲜还威胁称：“如果追加实行戴维营谋议时定下的协议事项，朝鲜半岛爆发热核战争的可能性将更加现实。”这是朝鲜首次就戴维营峰会公开表明立场。

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