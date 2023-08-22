“休息太长时间了？我的人生中没有空白期。”. August. 22, 2023 08:47. by 李素妍记者 always99@donga.com. “虽然演技活动有过空白期，但那几年我的人生中不存在空白期。” 最近出版第一本随笔集《希望一半疯狂一半幸福》的演员姜惠贞（41岁）21日在首尔麻浦区一家咖啡厅举行的记者见面会上做出了上述表示。2018年结束放映的KBS电视剧《Jugglers》之后，暂时停止演技活动的她通过写作填满了“自己”。在成为演员之前，姜惠贞为自己而活。 就这样，4年间，在手机上抽空记录日常生活和想法的60篇短文被编撰成了书。姜惠贞说：“无论何时何地，只要有想起来的故事，就会拿起手机像写短信一样写作”，“这是写满脑海中漂浮的话语气球的文章。” 尽管如此，出书还是“想分享一句话所拥有的力量”。最后一章中登载的文章《话语引领的力量》是向熟人发送“经常想你”的新年问候信息时，收到意想不到的回复后写的。姜惠贞就那一瞬间表示：“肯定有人张开双臂热情迎接我。……应该用她所拉动的话语的力量向前迈进一步。”姜惠贞说：“因为一句话，生活在闷闷不乐的笼子里的人可能会敞开心扉”，“希望（这本书）能成为某个人那样的瞬间。” 因为这些文章当初是在没有出版计划的情况下写的，所以想对别人隐瞒的感情也毫无保留地写了出来。 在题为《起跑线》的文章中写道：“如果再次响起枪声，我能跑完全程吗？也许我有勇气站在起跑线上”，吐露了对开始的恐惧。在《那样的日子》中，她写道，“感觉应该马上有结果，肩上的担子很重却什么也做不了的日子……只是希望不是什么存在的日子”，淡然接受这种无力的感觉。她说：“我想分享任何人都想避开和隐藏的想法。” 随着女儿（13岁）的成长，她有了写文章的时间。随着文章的逐一积累，产生了“哪怕只有一个读者也会写的愿望”。第一位读者是丈夫兼说唱歌手Tablo（本名李善雄•43岁）。得益于“继续写下去吧”的应援助威，文章积累得更多，Tablo向出版社代表发送了原稿，于是最终与读者见面了。姜惠贞说：“希望通过这本书，读者们能够理解‘不是只有我一个人带着这样的想法生活’，减少孤独感。”

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