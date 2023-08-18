下月起韩国所有小学、初中、高中课堂上禁止使用手机. August. 18, 2023 08:29. by 崔예나 yena@donga.com. 从9月份开始，所有小学、初中、高中学生上课时禁止使用手机。如果两次以上无视教师不要使用手机的警告，教师可以没收（分开保管）学生的手机。如果学生妨碍授课，教师可以指示“到走廊站着”、“写反省文”等。 教育部17日在政府首尔大厦发表了《关于教师学生生活指导的告示》。教师行使告示中明示的生活指导权限时，如果学生不履行，将因“侵犯教权”而受到惩戒。考试中还赋予了如果发生问题学生有可能危害教师或同学的生命、身体的紧急情况，教师可以物理性地制止学生的权限。这是为了防止在劝阻施暴学生时反而被举报虐待儿童的情况发生。教育部当天还发表了《为了保护幼儿园教师教育活动的告示》。从9月份开始，如果拥有幼儿园子女的监护人侵犯教权（教师权益），子女将被禁止出席、勒令退学等。但是特殊教育对象幼儿园也是义务教育，因此不能采取退学措施。公告将于18日至28日进行行政预告，并于9月1日公布。 韩国教员团体总联合会当天表示：“希望这能成为保护教师的教权和学生的学习权的契机。”教师工会联盟表示：“这是为了保护正当的教育活动而取得的巨大进展”，“需要完善。”

한국어