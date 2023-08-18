韩美日将打造“东北亚版四国联盟”……安保合作体正式出台. August. 18, 2023 08:27. by 張寬錫 jks@donga.com. 以尹锡悦总统、美国总统拜登和日本首相岸田文雄当地时间18日举行的美国戴维营三国首脑会谈为起点，“韩美日共同应对印度太平洋地区安保问题的三角安保合作体”将正式成立。韩国政府计划发展为“东北亚版四方联盟”。为此，三国首脑、外交部长、国防部长、国家安保室长等4个层面的协议机制将定期化。总统室在此次峰会的共同声明中称，三国将包含共同应对朝鲜核和导弹威胁的共同遏制朝核扩张的概念。美国高层官员称韩美日间的合作评价为“新常态”，评价称“将迎来新的时代”。 韩国国家安保室第一次长金泰孝在当天的发布会上表示：“韩美日首脑在此次峰会的结果中确定了今后成为方针的戴维营原则和包含三国合作蓝图及履行方案的戴维营精神两个文件。峰会将以共同价值和规范为基础，阐明加强印度太平洋地区和全世界和平与繁荣的合作的原则。”他就戴维营精神解释说：“这是包含韩美日首脑共同蓝图和主要结果的共同声明。由创建具体的协议体、区域内威胁、遏制（朝核）扩张和联合训练、经济合作和经济安保等内容构成。”三国还决定共同应对经济规范、尖端技术、气候变化开发、核不扩散等全球焦点问题。 韩国政府高层相关人士表示：“核心关键词是印太地区新设新的韩美日安保合作体。不仅是朝鲜问题，还会应对中国等整个印太地区的安保问题。可以看作是东北亚版的四国联盟性质”。四方联盟是旨在牵制中国的美国、日本、澳大利亚、印度四方安全对话机制。 尹锡悦总统在结束父亲、延世大学名誉教授尹基中的葬礼程序后，于当天下午乘坐“空军一号”飞机启程赴美参加韩美日首脑会议。

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