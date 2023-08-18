“异常动机犯罪”不应只怪社会不公平，应查明原因并加以预防. August. 18, 2023 08:26. . 韩国政府昨天召开由国务总理主持的相关部长会议，宣布了有关最近接连发生的异常动机犯罪的政府联合对策。其内容为，为了严肃应对凶恶犯罪，将推进引入没有假释的终身监禁；整顿相关规定，让警方积极行使武力；扩充基础设施，使精神病患者能够及时接受治疗；并讨论引进法官判断重症精神病患者是否需要住院的法定住院制。 虽然政府当天决心“动员所有手段全力应对”，但宣布的对策只是重复了现有对策的水平。警方最近开始改为使用“异常动机犯罪”的名称，但政府联合对策中仍然使用了“不问青红皂白犯罪”的媒体用语。首尔新林站和盆唐书岘站事件发生后，网上甚至出现了预告模仿犯罪的文章，整个社会都处于在不安感中萎缩的状态。政府部门之间连用语都没有统一，难道不是对事态的认识过于安逸吗？ 政府只能出台“给予法定最高刑处罚”或“看得见的威力巡查”等空虚对策，这是因为正如用语混乱所体现的那样，对犯罪的正确理解不足。媒体首次使用“不问青红皂白犯罪”一词是在2000年，但政府不仅没有进行深入的研究，连开始定义犯罪并进行正式统计也是不久前的事情。 即使为时嫌晚，也应该以相关犯罪记录为基础，分析加害者的人口学、社会心理、发展史特点和其他犯罪的差别特征。在异常动机犯罪者中，虽然有精神疾病患者或隐遁型孤立者，但大部分精神疾病患者或孤立者不会犯罪。只有深入挖掘犯罪心理环境中的犯罪嫌疑人，才能找出犯罪的原因和动机，并以此为基础，在刑事司法、保健医疗、社区阶段出台切实的预防措施。 每次发生如2012年汝矣岛凶器骚乱、2016年首尔江南站女性杀人事件等类似犯罪时，政府都会以“不问青红皂白犯罪”为由重复过去的对策，而在市中心的地铁站和百货商店等生活空间里，一再出现犹如噩梦一样的挥刀行为。“不问青红皂白”的命名本身，是不是就是缺乏积极对策的不在场证明呢？对于助长无处可安全置身的恐惧感的凶恶犯罪，不能一直隐藏在“不问青红皂白”“异常动机”的模糊定义后面，一味怪罪于不平等的社会。

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