只是嘴上说说而已的LH革新，政府应该负责. August. 18, 2023 08:24. . “（投机事件）被诊断为权限垄断、组织臃肿、内部控制机制松散等结构性问题。”（2021年6月韩国土地住宅公社•LH革新方案） “连最基本的公职伦理都无法遵守，连组织存在本身也受到威胁。”（去年6月LH革新方案TF会议） “将恢复因投机事件而受损的国民信赖，为扩散反腐败、清廉文化将付诸实践。”（去年12月LH革新宣布•清廉承诺仪式） 这是2021年发生的LH职员土地投机事件后，政府和LH提出的“口号”。由此可见，强烈表现出LH革新意志的发言反复出现。但是，随着LH订购公寓暴露出遗漏加固钢筋问题，设计、施工、监理总体不健全的事实逐一浮出水面，这些话都成了空话。特别是，LH退休人员就业的公司大举负责该园区设计和监理的消息传开后，时隔2年再次出现了LH内部控制系统薄弱的批评。 LH前任高管特惠问题成为众矢之的并不是第一次。据悉，LH土地投机当时，前任、现任职员也共享开发信息，一起进行土地投机，引起了社会的公愤。最终，2021年6月发表的《LH革新方案》中也包含了将退休人员就业限制对象从当时的高级职员（7名）增加到部长级（2级）以上（529名）的内容。另外革新案中还表示，对于退休人员就业的公司，将从退休之日起5年内禁止签订随意合同。 但是从去年新任社长李汉俊（音译）就任后同年12月发表的LH革新案来看，其中禁止签订随意合同的相关内容具体化为“与LH出身的退休鉴定评价师、法务书记员担任高管的公司等从退休之日起5年内限制随意合同”。退休人员的职业也被限定，而且附加了必须是再就业的公司职员的条件。利用这一漏洞，LH退休人员再就业的前任高管企业直到最近还在LH获得了各种合同，并助长了不良工程事态。 当然，数十年来在国营企业工作积累的经验没有理由不能用在民间。那么，为了不成为前任高管的“特惠”，应该堂堂正正地获得合同，管理好工程是否正常进行。但是，连自己制定的革新案是否正常运作都无法掌握的组织到底具不具备这样的实力，还是个疑问。 政府对此次豆腐渣工程事态也有责任。2021年土地投机事件后，政府曾公开表示要更新LH，但随着时间的流逝，“解体水平的革新”以内部组织改编的水平不了了之。虽然宣布分两个阶段将LH全体人力减少20%以上，但从2020年的9683人减少到今年7月的8885人，仅减少了约8.2%。 “金玉其外败絮其中”、“坠落的组织”、“曾经很好的公司”、“公司只是大了个外壳子”……这是LH自家职员在某网络平台上对LH做出的评价。LH是做从住宅供应到居住福利等很多事情的组织。即使是为了给国民提供更好的服务，现在也应该改变。如果不能自行改变，政府应该出面进行改变。

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