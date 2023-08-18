金正恩公开活动减少一半……周围警卫疑似持有“防爆包”. August. 18, 2023 08:28. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 据悉，朝鲜国务委员会委员长金正恩今年的公开活动骤减到往年的一半水平。特别是金正恩的公开活动相比经济更集中于军事领域，分析认为这是因为朝鲜全境出现严重的粮食困难导致民心恶化而采取的行动。 据统一部17日透露，今年以来，金正恩的公开活动为57次，上半年仅为32次，是历年上半年公开活动平均值62次的一半。从各领域来看，军事领域为30次，是只有4次的经济领域的7倍以上。自2011年执政后，金正恩的公开活动每年达100－200次，以2017年为起点减少到了两位数。 随着经济状况恶化，朝鲜内部组织化、暴力犯罪增加，金正恩也出现了加强警卫的动向。在今年4月发生有人朝日本首相岸田文雄投掷爆炸物事件时，有照片显示金正恩周围也集中部署了手拿疑似“防爆包”的黑包的警卫员。 在金正恩执政初期的2010年代中期，朝鲜为了应对针对他的恐怖袭击，还实施了假设“暗杀领导人”的演习。据悉，金正恩在2013年处死姑父张成泽后，大幅加强了应对国内骚乱的措施。2017年4月日本《东京新闻》曾报道说，2016年召开的劳动党大会当时，一名对体制不满的男子试图炸毁金正恩的专列，但未遂。 据悉，金正恩的父亲金正日生前也因数次针对他进行暗杀而饱受强迫症之苦，并喜欢加强警卫和秘密移动。根据揭密网站维基解密2011年的介绍，金正日相信2004年龙川站爆炸事故是暗杀企图。龙川站爆炸事故发生在金正日访问中国后乘坐的1号列车通过龙川站之后。2017年4月，英国《每日电讯报》援引朝鲜高层出逃者的话报道说，针对金正日的暗杀企图和政变分别发生了两次，但均以失败告终。

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