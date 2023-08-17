“明年展开月球旅行”的日本亿万富翁，韩国投资的第一个对象是助听器. August. 17, 2023 08:01. by 李浩记者 number2@donga.com. 日本ZOZOTOWN创始人前泽友作选择国内助听器创业公司作为首个韩国投资对象。也就是说，他认为即将进入超高龄化社会的韩国银色产业增长的可能性很高。 16日，据投资银行（IB）业界透露，前泽友作最近向助听器企业Olive Union投资了约50亿韩元。此外，日本风险资本（VC）Beyond Next Ventures也参与了投资。 被称为“日本伊隆•马斯克”的前泽友作在乐队活动的同时，1995年开始了海外唱片通信销售事业。1998年正式以歌手身份出道后，2004年成立了在线服装企业“ZOZOTOWN”，2007年在日本东京证券交易所上市。2019年以约4.4万亿韩元的价格将ZOZOTOWN50.1%的股份出售给雅虎日本，跻身新兴巨富行列。据美国经济杂志《福布斯》2021年12月透露，前泽的纯资产约达20亿美元（约2.51万亿韩元）。最近前泽和K-POP组合BIGBANG成员TOP等一起乘坐商用火箭“SpaceX”，决定明年去“月球旅行”，成为了话题。 Olive Union成立于2016年7月，用蓝牙制作和销售与智能手机联动的助听器。2020年率先进军银色产业规模较大的日本市场，目前在日本助听器市场占有率为10%。在国内完成医疗器械认证后，将从今年8月开始销售。 此前，向三星电子供应相机模块、指纹识别等手机零部件的帕创（Partron）也投资了Olive Union。继日本之后，试图进军美国市场的Olive Union以明年在日本股市上市为目标，选定了SMBC日信证券作为主管公司。Olive Union代表宋明根（音）表示：“将以日本和韩国的银色产业活跃为基础，加速进军全球市场的步伐。”

한국어