永远的芭蕾舞女演员. August. 17, 2023 07:59. . 法国印象派画家埃德加•德加以画芭蕾舞女演员的油画和彩色蜡笔画而闻名。比起在舞台上华丽的样子，更多的是刻画捕捉后台或练习中的舞蹈演员日常生活的画面。但在他的众多作品中，最具争议且最有名的反而是雕塑。《十四岁的小舞女》（Petite danseuse de 14 ans•1880年左右•照片）就是其主人公。到底因为什么而引起争论呢？ 模特是就读于巴黎歌剧芭蕾舞学校的14岁少女玛丽•范•歌德姆。她的妈妈是比利时出身的移民劳动者，失去丈夫后，作为洗衣工和裁缝辛苦地工作，照顾着三个子女。18世纪80年代，像歌德姆一样，主要是贫困家庭出身的女孩们为了赚钱加入了歌剧团。小舞女们常常被那些看着他们的富有的男人资助者牵着鼻子走，成为金主的“订件”。救助少女的是德加。从1878年到1881年，雇佣了歌德姆作为模特并支付工资。 该作品在1881年第6届印象主义展示会上公开后，令观看者感到惊慌失措。因为不仅看起来不美丽，反而原封不动地展现了贫困的舞女的悲惨现实和肉体上的痛苦。因为脸庞扭曲，所以看起来像是被强迫做自己不愿做的事情的样子。 雕刻材料也引起了争论。不仅不是青铜，而是蜡质，还戴着用真头发制成的假发和芭蕾服装。德加在除发带和（芭蕾舞）短舞裙以外的所有部分都覆上了蜡。虽然有人好评这是现代雕塑的新尝试，但更多人指责它十分丑陋。日常生活中的主题开始与美术相结合是在20世纪以后，因此该作品给当时人们带来的只能是冲击。 德加的雕塑在作家死后得到了认可。不仅是蜡像复制品，还有28件是用青铜制作的，收藏在世界主要美术馆。歌德姆后来怎么样了？有争议的展示之后被芭蕾舞团解雇了。因为要当模特，经常缺课。相反，她成为了作品中永远的芭蕾舞女演员。

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