每年有36000名留学生中断学业……只顾着增加数量，不进行管理吗?. August. 17, 2023 08:00. . 韩国政府为了到4年后的2027年为止把外国留学生规模增加到30万名，决定推进“学在韩国30万”项目。其内容是，大学和地方自治团体及地区企业组成专门小组，根据地区经济实情，制定从吸引留学生到前途设计的战略，引进半导体和电池等尖端新产业领域的海外优秀人才，确保竞争力。 自2005年实施“学在韩国项目”后，来到韩国大学和研究生院的外国留学生人数每年都呈增加趋势，去年达到16万人，创下了历史最高纪录。但是，在全世界留学市场上，韩国所占的比重只有2%。在韩外国留学生比率为3.7%，是经济合作与发展组织会员国平均值（6.6%）的一半多。中途辍学的情况也在增加。去年中断学业成为非法滞留者的留学生超过了36000名。特别是学位课程在校生中途离开的情况比2018年增加了6倍。这与以学龄人口减少、财政困难严重的地方大学为中心，只热衷于吸引留学生、管理不善、外国人对留学生活的满意度不高不无关系。 政府昨天发表的政策也倾向于降低韩国语能力和财政能力审查标准等扩大留学生招商引资。现在也有人说，由于韩语水平不足，很难跟上课程。首先要了解学业中断的原因，强化帮助留学生适应学业和生活的体系。在教育基础设施恶劣的地方，大学也有共同运营留学生支援项目的方法。 外国留学生在韩国大学毕业后回本国居多，进入研究生院或就业的比率仅为19%。此前，政府和企业到海外寻找高级人才，但在利用国内留学生方面确实持消极态度。硕士、博士级海外人才中，希望进入韩国大学或就业的比率为56%，国内就业需求不小。有必要重新设计签证政策，根据不同地区的产业需求，使外国学生的学业和就业自然联系起来，并放宽限制，激活企业的外国留学生实习制度。如果能用在韩国大学学到的内容设计和实现前途，来韩国留学的留学生自然会增多。

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