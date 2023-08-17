“YouTube插播广告，给人留下负面情绪却让人记忆更加深刻”. August. 17, 2023 08:00. by 田南赫记者 forward@donga.com. 研究结果表明，观看YouTube等视频时登场的插播广告反而比视频前后插入的广告更能给观众留下深刻的印象。也就是说，在有趣的视频中间出现广告的话，观众们会感到“烦躁”，但更能记住广告。 蔚山科学技术院（UNIST）生物医学工学系教授金成弼（音）及其带领研究组16日发表了用脑波测定观看视频广告期间产生的情绪反应的结果。研究结果显示，收看插播广告的视频内容的小组比在视频内容前后观看广告的小组能记住更多的广告。 在此次研究中，在收看插播广告的小组中，将6个广告分别捆绑在一起，分2次公开。让观众收看综艺和电视剧共两种视频，共曝光了12个不同的广告。其他小组不是在视频中间，而是在视频前后播放了相同数量的广告。结果，收看插播广告的小组出现了“负面情绪”，但记住的广告数量反而更多。虽然插播广告妨碍收看，产生了负面情绪，但是对广告中出现商品的购买意图没有发生变化。两组对视频内容本身的兴趣在统计上没有差异。

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