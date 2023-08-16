如果父母两人都休育儿假，最高将获得240万韩元的奖励金. August. 16, 2023 08:07. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 首尔市向使用育儿休职的上班族父母最多支援240万韩元的奖励金。 市政府15日表示，将从下月1日开始接受首尔型育儿休职奖励金申请。该奖励金是为了创造上班族父母不看眼色使用育儿休职的文化的政策，是吴世勋市长提出的“爸爸妈妈幸福项目”的主要事业。 首尔市相关人士表示：“很多人指出，育儿休职只能得到正常工资的80%（最多150万韩元），因此收入下降幅度很大”，“期待通过奖励金不仅有助于提高女性，还有助于提高男性的育儿休职使用率。”该人士还强调，“这是全国首次允许父母两人都能获得奖励金。” 如果父母中有一人休1年以上的育儿假，将给予120万韩元，如果父母两人全部使用，将支援240万韩元。育儿休职在6个月以上未满12个月时，,给予60万韩元。但是，未满6个月的休职者不能得到奖励金。 申请对象是雇用保险加入者，今年1月以后使用育儿休职，连续6个月领取育儿休职工资的人。另外，只有家庭收入低于中等收入150%（每月665.3万韩元）且在首尔居住1年以上的人群才能申请。 申请可以在下月1日开业的生育•育儿综合门户网站“从生育到育儿”的全部信息万能钥匙（umppa.seoul.go.kr）上进行。 申请时，要提交△身份证复印件 △健康、长期医疗保险费缴纳确认书 △育儿休职工资决定通知书 △育儿休职确认书 △存折复印件 △个人信息使用同意书等。 首尔市女性家庭政策室室长金善顺（音）表示：“今后为了营造不看眼色使用育儿休职的社会氛围，将出台多种政策。”

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