纽约华尔街-大都会球场也举行“祝贺韩光复节活动”. August. 16, 2023 08:07. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “此处是世界金融中心，在这里悬挂太极旗是向全世界传递的信息。” 14日（当地时间），在美国纽约华尔街上以“大飙牛雕像（charging bull）”而闻名的鲍林格林公园（BowlingGreenPark）。纽约市市长埃里克•亚当斯在太极旗和星条旗前表示：“从韩国城到金融，韩国人为纽约做出了很多贡献。纽约正在向我们展示，美国可以添加大家带来的文化，变得更好”，祝贺韩国的光复节。 当天的活动由韩裔青年团体“在美新一代协议会（AAYC）”主办，是为了纪念韩国的光复节而举办的。这是亚当斯市长和纽约高层公职人员首次大举参加该活动。亚当斯市长还提到自己喜欢去首尔旅行，并表示“纽约是美国的首尔”。 纽约市中小企业服务局局长凯文•金强调表示：“我想对200万韩裔美国人、4000万韩国人说”，“今天的活动不是例行公事。这意味着，世界最大城市纽约正式尊重139年间韩国人为这座城市所做的贡献。” 接着，在国歌演奏中，亚当斯市长与前AAYC会长布莱恩一起升起了太极旗。该场所是1783年乔治•华盛顿将军率领的美国独立军从纽约赶出英国军队后，悬挂画有13颗星星的最早星条旗的地方。这是美国独立的象征。 一直主办华尔街光复节纪念活动的AAYC理事布莱恩•朴（音）表示：“无论是移民者还是移民者的后代，我们都和韩国遗产有着紧密的联系”，“我们祖先的勇气给我们带来了灵感，让我们能够在只属于自己的战斗中获胜并实现梦想。”纽约州议员珍妮弗•拉齐库马尔表示：“大家知道印度的独立纪念日也是8月15日吗”，“我们作为泛亚洲人，是庆祝光复的。” 另外，当天在纽约大都会棒球场花旗球场也举行了“韩国传统之夜”活动，祝贺韩国的光复节。演员李瑞镇的开球与新泽西韩人儿童合唱团的合唱一起，每次攻守交替时都会响起K-POP。纽约市民在棒球场前欣赏四物游戏（韩国代表性民俗音乐），观看韩国传统扇子舞表演。

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