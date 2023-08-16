尹锡悦：“盲从共产极权主义的反国家势力依然活跃”. August. 16, 2023 08:07. by 李相宪记者、姜成辉记者 dapaper@donga.com、yolo@donga.com. 尹锡悦总统15日在光复节78周年贺词中直接表示：“盲从共产极权主义、通过造假煽动歪曲舆论、扰乱社会的反国家势力仍然猖獗。”有分析认为，这是把部分在野党和进步市民团体指认为“盲从共产极权主义的势力”，因此引起了在野党强烈反对。 尹锡悦当天在首尔市西大门区梨花女子大学大讲堂举行的光复节纪念仪式上表示：“共产极权主义势力总是伪装成民主运动家、人权运动家、进步行动家，进行虚假煽动和卑鄙悖伦的阴谋。”他强调：“在自由民主主义和共产极权主义对决的分裂现实中，反国家势力的蠢蠢欲动不会轻易消失。不能受骗或屈服于共产极权主义势力、其盲从势力、追随势力。” 对于韩日关系，尹锡悦没有提及历史，只是表示，“日本是共享普遍价值、追求共同利益的伙伴”，强调了韩日、韩美日安保合作的必要性。他表示：“要想从根本上杜绝朝鲜核武器和导弹威胁，韩美日三国之间必须实现紧密的侦察资产合作和实时共享朝核武器和导弹信息。”他还说：“三天后将在戴维营举行的韩美日首脑会谈将成为为韩半岛和印度太平洋地区的和平与繁荣做出贡献的三国合作的新里程碑。” 共同民主党首席发言人权七胜抨击称：“总统的光复节祝词与极右油管博主的独白毫无二致。我怀疑总统是否沉迷于极右油管博主频道，生活在维新时代。”

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