“韩美在尊重中成了一个军团”……光复军和抗日作战美军的回顾. August. 15, 2023 08:17. by 李素妍记者 always99@donga.com. “在李范锡（韩国光复军第二支队长）和我为了共同目标而建立的平等、尊重、合作的氛围中，具有卓越精神的一个军团获得了力量。” 日帝强占时期末的1945年，韩国光复军和美国中央情报局的前身战略情报局共同推进的“秃鹫行动”的美方负责人克莱德·萨展特大尉（音，1909-1981）这样回顾了当时队员们的训练氛围。“秃鹫行动”计划由韩国光复军和美国战略情报局合作，把培养成对日战情报人员的韩国人渗透到韩半岛。萨展特认为，当时韩国青年和美军为了对抗日本帝国主义而团结一心。 独立纪念馆不久前得到了萨展特留下的回忆录和相关资料，在光复节78周年之际的14日向《东亚日报》公开了这一资料。这些记录是由居住在美国缅因州的萨展特的儿子罗伯特·萨扎特收藏，只是为进行研究而共享了一部分，向大众公开尚属首次。回忆录被评价为是参与“秃鹫行动”的美军相关人士除正式文件外唯一留下的现存记录。前独立纪念馆首席研究委员金道亨（音）翻译分析了资料。 根据回忆录，韩美两国军人还亲自修缮了用于安排食宿和训练的废弃祠堂等，共同致力于训练准备。萨展特表示：“为了创造生存和调整的合理结果，我们面临着诸多挑战。在巨大的改建、重建和建筑上（一起）倾注了力量，战后离开中国时，美国人、中国人、韩国人可以自豪地离开。” 萨展特在去世前一年，即1980年3月7日回顾“秃鹫行动”时，用10页信纸分量的打字本完成了该回忆录。 学界评价说，该回忆录是象征韩美同盟源流的核心文件。金道亨强调：“回忆录是代表韩国和美国政府的军事机构展开的第一个共同军事行动的珍贵记录，具有重大历史意义。”

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