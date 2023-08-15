“低廉的在线视频服务”已成老黄历……变得比有线电视还贵. August. 15, 2023 08:16. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. 有评价认为，随着奈飞、迪士尼+等一致上调订阅费，原本享受廉价服务的在线视频服务（OTT）时代即将结束。 《金融时报》12日报道说，10多年前以比有线电视费用更低廉的费用吸引顾客的好莱坞在线视频服务企业，现在将使用费上调到了相当于有线电视费用的水平。 据《金融时报》透露，2019年开始提供服务时还不到7美元的迪士尼+订阅费（以没有广告的收费制为准），目前的价格为每月10.99美元，从10月中旬起将上涨到13.99美元。奈飞也废除了以去年10月为基准9.99美元的基本资费制度，实际上今年10月将上调到15.49美元。 其结果，从10月开始，如果想看包括奈飞、迪士尼+、派拉蒙+在内的美国6个在线视频服务，就要支付比去年（月73美元）上涨约19%的每月87美元。相反，有线电视套餐（189个频道）月平均使用费仅为83美元。 《金融时报》分析说，之所以上调订阅费，是因为去年美国利率暴涨导致企业损失增大。迪士尼+公开的今年第二季度（4月-6月）损失规模达5.12亿美元（约6800亿韩元）。对此，迪士尼+、华纳兄弟等媒体-娱乐企业对数千名职员进行了结构调整，提高了订阅费。 据分析，虽然奈飞废除了低价收费制，禁止共享账户等减少了消费者的优惠，但今年第二季度的营业利润比去年同期增加了15.8%，这也助长了上调。

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