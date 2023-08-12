不仅没有革新反而引发争议，共同民主党革新委员会提前退场. August. 12, 2023 07:55. . 共同民主党革新委员会（委员长：金恩京）10日发表了在选举党领导层时，取消代议员比重并提高权利党员比重的革新案。其中还包括加强对现任议员中议政活动下游评价者的公推处罚的内容。党内有人批评说，该革新案单方面偏向了一直要求加强权利党员地位的李在明代表的强硬支持层，因此亲李在明派系和非李在明派系之间的战云达到了高潮。 革新委员会在全党大会上表示，将改善代议员一票相当于权利党员60票的非正常现象，但代议员问题是与一年后党领导层选举相关的问题。代议员问题与明年的议会选举没有任何关系，是否是急需解决的革新课题，还是个疑问。正因如此，有观察人士认为，这是依靠刚性党员支持的亲李在明派掌握下届党权的原因。有人指出，革新委员会执意修改共同民主党为系统公推而于今年5月确定的公推规则，这也助长了矛盾。非李在明派议员们批判道：“这反映了亲李在明派系院外人士的小伎俩。” 金恩京本人接二连三的口误也引发了争议。在发表贬低老人的发言之前，金恩京在初选议员座谈会上曾说出“新冠初选”的话，但后来进行了道歉。雪上加霜的是，金恩京的私生活争议也浮出水面，导致革新委员会的地位跌至谷底。这可能是革新委员会提前一个月左右提前结束活动的背景。 金恩京革新委员会是在共同民主党因全党大会红包疑惑、金南国议员的虚拟货币交易等面临道德性危机后，于6月20日作为党革新机构成立的。因此，它从一开始就被赋予了刷新一直受到国民指责的共同民主党道德麻痹症的特殊使命。革新委员会以本党党务工作者、辅佐团为对象进行的问卷调查中，67%的应答者表示：“我们党政治家令人没有好感的原因是伪善。”但是在革新案中，很难找到反映上述要求的内容。这就是金恩京革新委员会很难避免只是口头上高喊革新、放弃本质责任的指责的原因。 共同民主党应该重新讨论革新委员会放任不管的道德、伦理革新方案，从原点重新检查革新委员会活动的问题点。现在不是围绕金恩京革新案，分成亲李在明派-非李在明派，展开追究政治利害得失的攻防战的时候。虽然政府和执政党反复出现失误，但作为第一在野党，共同民主党不应该不明白支持率仍然处于停滞状态的原因。

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