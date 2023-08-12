再次成为一体的童子军大会，在韩流欢呼声中落幕. August. 12, 2023 07:56. by 宋有根记者、李采完记者、金素英记者 big@donga.com、chaiwan@donga.com、kimsy@donga.com. “虽然经历了很多曲折，但这是一次非常愉快的经历。” 11日，在首尔麻浦区上岩洞举行了童子军大会闭幕式和韩流超级现场演唱会。 来自加拿大的多萝西·莫里森（音，16岁）笑着说：“从酷暑到台风，出发前没有想到会发生这么多事情。因为这样反而会成为记忆更加深刻的童子军大会。”她还说：“感谢韩国政府和市民帮助我顺利结束最后一天的演唱会并回国。” 1日开始的“2023新万金第25届世界童子军大会”活动11日在上岩世界杯体育场落下帷幕。因台风“卡努”离开全罗北道扶安郡新万金野营场、分散到全国8个市道的约4万名童子军从当天上午开始乘坐约1100辆公交车聚集到了赛场。 在闭营仪式上，韩国童子军队员向下一届青年锦标赛主办国波兰队员赠送了童子军联盟旗。在演唱会上，获得“排行榜200”第一名的人气女子组合New Jeans等登场，受到了童子军队员们的狂热欢呼。 记者在赛场上见到的加拿大童子军成员昂姬·萨哈（音，15岁）表情激动地说：“这是个完美的结局！12日要回到加拿大，心情很想继续呆下去。”

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