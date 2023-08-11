“将写反省文”……“盆唐凶器骚乱事件”嫌疑人崔元钟露脸. August. 11, 2023 07:51. by 水原=曹英达记者 dalsarang@donga.com. 造成14人死伤的“盆唐凶器骚乱事件”嫌疑人崔元钟（22岁•人名音译下同）10日被移交检察机关，并道歉说：“真的对不起受害者们。” 京畿南部警察厅调查专门小组于当天上午9时左右，以杀人及杀人未遂、杀人预备嫌疑将崔元钟拘留并移交给了水原地方检察厅城南支厅。之前被公开个人信息的崔元钟以短发、蓬松的模样走出了城南水晶警察署拘留所。没有用帽子或口罩遮挡，在露脸的情况下上了护送车。警方考虑到舆论，公开了崔元钟从1楼大厅经过前门到上护送车的移动路线。 当记者问到“有没有负罪感”时，他说：“对不起受害者，希望现在住院的受害者们能尽快恢复”， “也向死亡的受害者表示哀悼，对遗属们表示非常抱歉。”对于“有没有提交反省文的计划”的提问，他简短地回答说：“计划去拘留所写。” 崔元钟在记者们面前始终平静地回答了提问。对于作为犯罪理由而提出的“现在还认为受害者们是跟踪骚扰集团的成员吗”的提问，他表示：“几年来一直是这个组织跟踪骚扰的受害者，犯罪当天受到了欺负，非常痛苦”，“我认为家周围有很多跟踪狂，所以想到了杀人。” 警方初步断定，崔元钟在2020年被诊断为精神分裂型人格障碍后停止治疗，陷入被害妄想而犯下了罪行。通过崔元钟的陈述和证据分析等判断，很难将其视为模仿上个月赵善（33岁）实施的新林站事件的犯罪。但是，由于事先准备了购买凶器等犯罪行为，所以得出了“计划犯”的结论。 本月3日下午，崔元钟在连接水仁盆唐线书岘站的书岘洞AK广场前向着行人冲进车厢后，手持凶器下车，向市民疯狂挥舞。这一事件造成1人死亡，13人受伤。伤者中一名20多岁的女性至今仍处于脑死亡状态。

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