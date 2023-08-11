“创纪录的男子汉”洛伦岑，出道以来首次上演无安打无失分比赛. August. 11, 2023 07:51. by 任寶美 bom@donga.com. “如果多一些希望像迈克尔•洛伦岑（31岁）这样的球员就好了。”大谷翔平（29岁•洛杉矶天使队）在2021年被选为美国联盟（AL）最有价值球员（MVP）后做出了上述表示。如果说大谷翔平是代表AL的“二刀流”，那么曾效力于辛辛那提红人队的洛伦岑则是代表国家联盟（NL）的投打兼业选手。 但巧合的是，洛伦岑去年在天使队和大谷翔平同吃一锅饭后，放弃了打击，只专注于投球。从底特律开始到在转会截止日（1日）成为费城费城人队选手的今年，他也只作为投手参加了比赛。而且在费城人队以7比0击败华盛顿国民队的10日主场比赛中，在9局内没有出现被安打，仅四坏球上垒就让对手击出了4个四坏球上垒，成功实现了在大谷翔平身上都没有出现过的无安打无失分。这场比赛也是洛伦岑作为费城人队选手进行的首场主场比赛。 费城人队也是给洛伦岑带来难忘经验的对手。洛伦岑在效力辛辛那提红人队时期的2019年9月5日与费城人队的主场比赛中，在第7局上半局以救援投手出场，打满2局后，在第8局下半局击出了8比5领先的2分本垒打。然后在第9局上半局，作为中坚手改变了防守位置。最终辛辛那提队以8比5获胜，洛伦岑成为继1921年6月14日贝比•鲁斯（1895~1948年）之后，时隔98年在一场比赛中取得胜利、本垒打、外场后防守全部记录的选手。大谷翔平也没有留下过这样的记录。 洛伦岑在2018年7月1日主场与密尔沃基酿酒人队的比赛中，在第7局下半局作为替补击球手出场，击出满垒本垒打，成为继1953年5月17日托米•伯恩（1919~2007年）之后时隔65年再次击出替补满垒本垒打的投手。这也是大谷翔平至今没有实现过的纪录。 另外，金河成（28岁•圣地亚哥教士队）在当天与西雅图水手队的客场比赛中成功盗垒3次。包括韩国职业棒球时期在内，当天是金河成首次展开3盗垒比赛。金河成在第一个击球位上获得四坏球上垒后，连续偷了2垒和3垒，在第二个击球位上击出安打后偷走了2垒。本场比赛过后，金河成的赛季盗垒数增加到了27个。但最终球队以1比6败北。

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