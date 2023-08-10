台风“卡努”登陆韩半岛……“全国没有安全的地方”. August. 10, 2023 08:20. . 最近，集中暴雨引发水灾地区正在恢复重建，台风“卡努”又带着雨云登陆韩半岛。据气象厅预测，卡努今天上午进入南海岸后，经过忠北清州，深夜经由首都圈前往朝鲜地区。这是1951年开始气象观测以来首次出现贯通韩半岛内陆的台风。从纵贯南北的卡努预测前进方向来看，正如气象厅宣布的“任何一个地区都没有安全的地方”一样，切实感受到了全国都在影响范围内。 回顾以往历次台风，风大则雨量少，如果伴有暴雨，则风势必然较弱。但预计此次卡努将同时带来暴雨和强风。北上速度慢到通常台风移动速度的一半，从沸腾的大海中吸收大量水蒸气，形成暴雨程度的降雨。特别是台风右侧地区江原岭东和岭南地区预计最多可发生400-600毫米的雨水炸弹。台风登陆后一般会随着速度下降而减弱，但此次台风贯通内陆中央，而且暴露时间较长，因此此次对于强风灾害也不能放松警惕。 预想的前进方向和势力都与早年经历的台风不同，因此应对态势也应该有所改变。去年9月台风“欣南诺”席卷岭南地区后，庆北浦项的公寓地下停车场等被水淹没，造成9人伤亡。必须对地下车道和半地下等易涝的地下空间排水设施进行检查。最近因突如其来的暴雨而发生山体滑坡的庆北地区，由于地基已经变弱，因此此次台风有可能进一步崩溃。必须根据天气情况，采取先发制人的躲避措施，防止人员伤亡。城市中心地区不仅要做好泡水准备，还要采取安全措施，防止室外设施和招牌等被强风刮走。 7月份的暴雨造成近50人死亡、财产损失惨重，记忆至今仍历历在目。特别是造成14名牺牲者的忠北五松地下车道淹水事故，当时只要中央及地方政府和警察、消防哪怕其中一个部门按照指南进行，就可以避免。这次是比当时更严重的雨云和强风贯通内陆的紧急状况。在监测天气变化和海岸及河川状况的同时，要采取居民和交通管制等迅速、先发制人的应对措施，把损失降到最低。

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