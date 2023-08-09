美媒：“中国渗透到日本安保网……虽然美国告知了日本，但一年后仍然遭到黑客攻击”. August. 09, 2023 08:20. by 华盛顿=常驻记者 文炳基、东京=常驻记者 李相勋 weappon@donga.com、sanghun@donga.com. 美国《华盛顿邮报》等媒体当地时间7日报道说，在中国在世界各地展开黑客活动的疑惑日益高涨的情况下，中国长期入侵日本机密安保网的事实迟迟才被公之于众。报道称，2020年日本机密安保情报网遭到中国人民解放军下属黑客的攻击，高级军事情报被无差别地泄露，美日之间的情报共享也出现了相当大的问题。 此事很有可能成为18日在美国戴维营举行的韩美日首脑会谈上的主要悬案。有一些观察人士认为，如果美日之间的情报共享不能确保网络安保，扩大韩美日三角合作的讨论可能会出现差池。 ● “因中国黑客攻击，美日情报共享出现问题” 据《华盛顿邮报》报道，美国国家安全局在特朗普政府时期的2020年底确认了中国人民解放军黑客侵入日本机密安全网的事实。这可能是针对自卫队的作战计划、对日本军事力量及弱点的评价报告书等。美国前政府官员透露当时的情况说：“（黑客攻击）的危害非常严重。” 时任美国国安局局长保罗·中曾根、时任总统国家安全事务副助理马修·波廷泽等人急忙前往日本讨论此事。他们还亲自向时任日本首相菅义伟进行了报告。事件发生的时间正值向拜登政府移交政权时期，因此现任总统国家安全事务助理沙利文也听取了报告。 后续风暴仍在继续。拜登政府2021年确认了中国黑客仍然渗透到日本安全网的事实。直到同年秋天，日本在封锁中国黑客方面也没有取得任何进展。虽然日本最近表示将大幅增加网络安全预算和相关人力，但在阻止中国黑客攻击方面却力不从心。 在此过程中，日本就美国情报机构比自己更早掌握到中国黑客入侵的事实，怀疑美国侵入日本安全网及窃听、监听的可能性。《华盛顿邮报》报道说，因此，两国的共同应对也遇到了困难。据悉，美国国防部长奥斯汀向日本表明了立场，称“如果网络安全得不到保证，情报共享可能会变慢”。 日本否认相关报道。日本政府发言人、官房长官松野博一8日表示：“机密情报被泄露的事实尚未得到确认。” 他表示，与此事无关，“将强烈要求中国采取负责任的行动”。 ● 会对韩美日情报共享讨论也产生影响吗？ 这一问题很有可能在18日举行的韩美日首脑会谈上成为主要议题。拜登政府以4月韩美通过《华盛顿宣言》为契机，在强化包括日本在内的韩美日安保合作体制方面下了很大功夫。在这种情况下，有人担心日本的机密安保网被中国的黑客攻击所突破的事实会对韩美日情报共享讨论产生影响。 美国认为，要想在印度太平洋加强牵制中国的情报共享，当务之急是扩充同盟国的网络安全。有不少人指出，日本的信息安全非常松懈，甚至一度被称为“间谍天堂”。据悉，美国向在印度太平洋与韩国同属最强大的友军日本共享了比北约更少的情报。 美国对在世界各地发生的中国无差别黑客攻击的忧虑也很大。中国黑客“storm-0585”从今年5月起侵入美国和西欧主要国家25个政府机关的电子邮件，对美国商务部长拉蒙多、美国国务院东亚太助理国务卿克里顿布林克的电子邮件等进行了黑客攻击。美国高层官员对《华盛顿邮报》表示担忧，称：“中国正在提高网络攻击能力，以在纷争中妨碍（美国和同盟之间的）决策。”

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