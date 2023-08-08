申有彬在WTT普通挑战赛利马大会单双打比赛中称霸，荣膺“双冠王”. August. 08, 2023 07:59. by 姜东雄记者 leper@donga.com. “小鸡儿”申有彬（19岁•大韩航空•照片）在世界乒乓球职业大联盟（WTT）普通挑战赛上获得了单、双打双冠王。WTT是主管世界职业乒乓球巡回赛的机构，分为冠军赛、球星挑战赛、普通挑战赛、支线赛等4个等级进行比赛。 单打世界排名第9位的申有彬7日在秘鲁利马举行的2023利马普通挑战赛女单决赛中，以4比1（9-11、11-9、11-9、11-8、11-7）战胜了伯纳德特•索茨（28岁•罗马尼亚•第16位）。这是申有彬继6月的拉各斯（尼日利亚）大赛之后，今年第二次在普通挑战赛单打比赛中夺冠，包括去年11月的斯洛文尼亚新戈里察大赛在内，这是她个人第三次夺冠。 申有彬当天在与田志希（31岁•未来资产证券）搭档出战的女子双打决赛中，也以3-2（11-9、9-11、8-11、13-11、12-10）战胜了金娜英（18岁•浦项国际）和崔孝周（25岁•韩国马事会）组合。申有彬在拉各斯大赛时也在单打和双打中都获得了冠军。申有彬-田志希组合目前保持着女子双打世界排名第一的位置。 申有彬虽然与林钟勋（26岁•韩国交易所）一起参加了该大赛的混双比赛，但在5日举行的半决赛中以1比3负于罗马尼亚代表奥维迪乌•伊奥内斯库（34岁）和索茨组合，未能获得大赛三冠王。对于申有彬来说，在混双比赛中被索茨击败的苦涩算是在单打比赛中清偿了。 申有彬将从8日开始参加巴西里约热内卢普通挑战赛，并于16日回国，准备下个月的平昌亚洲乒乓球锦标赛和杭州亚运会。申有彬下决心说：“在本届利马大赛上获得双冠王，将继续保持气势，力争在杭州亚运会上取得好成绩。”

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