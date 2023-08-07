“被松代大本营征用的1000名韩国人死亡者……在国内了解相关情况的人也很少，这更令人惋惜”. August. 07, 2023 08:04. by 李鎭求 sys1201@donga.com. “松代大本营（日本长野县长野市）建设工程强制征用了6000~7000多名朝鲜人。其中估计死亡人数至少300人以上。对我们来说是很大的痛苦。但是在国内了解相关情况的人也很少，对此感到非常遗憾。” 上月15日，在日本长野县安昙野市金刚寺，为因日本帝国主义强占时期松代大本营建设工程而被强制征用的朝鲜人举行了联合荐度斋。主导法会的是金刚寺住持法显大师（韩国佛教太古宗 开放禅院院长）。法显大师于上月26日在首尔恩平区开放禅院接受采访时表示：“虽然总是要求日本进行真正的道歉，但有必要反省一下我们到底了解多少我们国家的历史。” ―很多人对松代大本营牺牲者不太了解，您怎么看？ “松代大本营是日本帝国主义为应对太平洋战争末期的本土决战，代替广岛大本营而建造的大规模战争设施。在方圆数公里的岩层中建设了王宫和军事、行政、通信机构可以入驻的地下城市，估计数千名朝鲜人被强制动员，其中300~1000多人死亡。” ―金刚寺和牺牲者有关系吗？ “金刚寺是旅日侨胞为了安慰松代大本营牺牲者，40多年前在大本营附近建造的小型韩国式寺庙。与日本寺庙不同，这里有三圣阁，大雄殿也供奉着释迦牟尼佛和阿弥陀佛。这是为了希望朝鲜人牺牲者能够极乐往生。由于信徒人数少，运营变得困难，平时认识的信徒会长要求帮助运营，所以担任了住持。” ―举行荐度斋的契机是？ “2018年正式就任住持，在此之前信徒们间歇性地召开了法会。产生了不能忘记这种意义深远的活动的想法。所以从就任第二年开始，不仅与在日侨胞，还与多个团体一起举行了追悼会（祭奠仪式）。” ―听说10日也会举行祭奠仪式…… 在日本向联合国表明投降意向的1945年8月10日之际，将在松代大本营地下湖前的牺牲朝鲜人纪念碑前举行。寺庙每年7月都会举行荐度斋，8月在松代大本营前举行追悼会。 ―您有什么想嘱咐的吗？ “几年前韩日关系处于困难时期，旅日侨胞佛教徒们拜托我不要以韩国的视角过于强硬。和尚说只要说完离开就行了，但他们自己要留下来捡起来……像这样，韩日关系有很多困难和复杂的地方。在希望日本具备正确的历史意识的同时，我们也应该以清醒的历史意识努力宣传真相。”

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