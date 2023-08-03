体育记者应对读者邮件的姿态. August. 03, 2023 07:43. . “我是‘第二个朴泰桓’，可以给我写篇采访报道吗？” 那是2014年的某一天。初一学生这样给我发了邮件。邮件中还附有证明自己主张的各种成绩。记录非常详细，甚至让人产生“要不要见一面？”的想法。只是因为当时自己不是负责游泳版块的记者，再加上负责游泳报道的记者说“自称‘第二个朴泰桓’的人现在不止一两个”，所以最终没能写报道。 电子邮件的主人公李浩俊（23岁•大邱市厅•人名音译下同）在上月25日举行的2023福冈世界游泳锦标赛男子200米自由泳决赛中获得了第6名。“第二个朴泰桓”的头衔早已被黄善宇（20岁•江原道厅）夺走，在此次大赛上获得铜牌的黄善宇确实更受瞩目，但即使是现在，他也会公开回复说：“如果是能够发送这种邮件的坚强朋友，我就知道会成功。” 原来，初中生发送的邮件大部分都是询问对体育记者这一职业好奇的内容。特别是像最近这样的假期，有很多这样的邮件。可能是因为“了解一下长大后想做的职业”的假期作业。但是自从“垃圾记者（记者和垃圾的合成词）”一词流行后，几乎不记得收到过这样的邮件。 相反，在门户网站上删除体育栏目的回帖后，对报道内容表示不满的邮件有所增加。不久前写了“职业棒球LG盗垒太多，以至于对得分造成损失”的报道，结果收到了“为了批评而批评”的邮件。确实是为了批评而批评的。不是，难道世界上还有“为称赞的批评”吗？ 事实上，最近有“为了批评的称赞”。以前，如果不满意报道，就会先把题目写成脏话。而现在邮件的题目大多是“新闻最棒”之类的称赞，打开一看就会发现“心动了吗？这个垃圾记者xx这样那样”的情况增加了。虽然因为脏话程度不能公开，但在职业排球双胞胎选手李在英和李多英（27岁）校园暴力事件时收到的邮件结构非常出色，让人觉得“应该学习一下这样的题目”。 问题是读者的想法也全都不一样，所以很多时候都在苦恼“应该跳哪个节拍呢？”例如，当一位读者指责“看比赛写报道吗？”时，另一位读者还发邮件说：“每天看着体育比赛生活的人，八字（命运）真的很好哎。”而体育记者的现实更接近于在周末凌晨起床观看比赛时反复说“我的八字由我来搓”。 所以我到底想说什么呢？即“随时欢迎读者发邮件”。不是说“比起无评论，哪怕是恶意回帖也回帖吧”另外，新闻专栏也不一定非得以“拜托好好干吧”结束。这段文字的末尾有邮件地址。如果世界上有想传达的故事，不管是什么，先发给我吧。特别是以“第二个○○○”自居的体育希望之星们的采访邀请总是非常欢迎。

한국어