韩国预备教师们将通过加拿大教科书重新审视6•25战争. August. 03, 2023 07:44. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韩国预备教师们将利用6•25战争参战国加拿大的教师们制作的6•25战争教材（照片）制作的教案进行授课演示。 据国家报勋部2日透露，包括在全国6所教育大学在内的11所大学就读的预备教师等20人将于1日至5日（当地时间）参加在加拿大举行的“2023联合国参战国当地交流夏令营”。活动期间，他们将以加拿大教师们制作的6•25战争教材为基础制作教案，在参战国（美国、加拿大、新西兰）教师面前演示授课内容，还将就6•25战争相关教育活性化进行讨论。 此次活动是与由报勋部主办、韩国战争遗业财团主管的第4届世界大会联合联结而举办的。世界大会始于2013年联合国参战勇士后代出身的美国历史教师们的学术会议。从2020年开始，将参加对象增加到22个联合国参战国的社会、历史教师，讨论6•25战争相关参战国家的教育资料等。 今年的活动将从2日开始在加拿大温哥华举行，为期两天。韩裔加拿大参议员妍儿•马丁将负责主题演讲和小组讨论。报勋部表示，预备教师们将与加拿大参战勇士、家人等共进午餐，传达感谢信的同时，还计划参拜当地的加拿大参战碑。 报勋部部长朴敏植表示：“只要6•25战争的历史被人们铭记，与联合国参战国之间的缘分就不会中断”，“希望预备教师们以此次活动的经验为基础，在成为教师后也能将6•25战争的历史和联合国参战的意义教育给下一代。”

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