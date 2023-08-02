主动要求“更艰难道路”的尹总统，应该检验对国民的沟通方式. August. 02, 2023 07:42. . “是让我更麻烦、更累的事情。” 当选人时期的尹锡悦总统曾这样解释结束青瓦台时代，宣布迎来龙山总统室时代的意义。这被解释为，要切断密室中的决策，把总统权力带到公共监视领域。调查或指挥朴槿惠政府国家情报院回帖事件和国政垄断、文在寅政府青瓦台介入选举疑惑的他，表示不会重蹈前任政府的覆辙，因此分量不小。这听起来像是权力运作的操作系统（OS）将发生变化。 因为是日程紧张的搬家，去年5月在龙山总统室1楼，还没有抹去的国防部痕迹历历在目。电梯里可以看到国防部的标志，不停地传来工人的脚步声和电锯作业的声音。石棉和水泥的味道也难以清除。虽然引发了仓促转移的争议，但是可以亲自观察最高权力者的新的沟通、新权力将创造的变化的期待感交织在一起。 就任初期，在总统室1楼偶尔可以观察尹总统和参谋们。可以看到总统来到门口等待某人的样子，或者乘坐车辆前往某处的样子。即使不是每天早上都登门拜访，也可以意识到其本身在同一个空间。“空间支配意识”是尹总统说过的话。 一年后的今天。去年9月“拜登发言”争议爆发后，临时设置的1楼前挡墙原封不动地固定了下来。是隔离墙。填充墙的沉默的是尹总统的国务会议演讲或首席秘书官会议的发言。下决心发言的日子更是数以千计。根据总统室的筛选，将公开发言全文。部分发言被过滤后，事后才会被公开。 采访记者们分析并解释相关发言，听取参谋们的进一步说明，推测最高权力的行使方向。记者们向总统提问的机会自去年以就任100天为契机召开的记者招待会以后就没有了。就任一周年记者招待会也经过讨论，最终被简单的用餐场所所代替。据悉，有必要向国民诚实地说明的韩日外交正常化等各种悬案则通过国务会议演讲进行传达。 尹总统在国政上强调“国际标准”。他还建议长官们如果有机会去美国出差学习。美国的情况如何？在韩国被视为绝密的总统健康记录也将被公开。最具代表性的是，白宫详细公开了美国总统乔•拜登接受治疗的牙齿编号、治疗方法、治疗场所、治疗团队名称、治疗时间等。 一个月后，他将迎来成为登门拜访中断契机的美国巡访期间发生的俚语争议1周年。虽然总统因水灾对策和各种悬案连休假都不能好好休息，但以夏季休假为契机，他的政局构想项目中也有必要包括“龙山时代的对国民沟通”。正如所说，“即使更加不便”，更频繁地接受提问和回答的双向沟通可能会提高国政的信赖度。有超越遮挡墙的间隙面对记者的方法，也有在新闻发布室拿着悬案举行恳谈会的方式。正好也有在戴维营（Camp David）举行的韩美日首脑会谈这一好契机。

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