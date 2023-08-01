“用于第三方还债”，日本人寄来1万日元. August. 01, 2023 07:45. by 高道艺记者 yea@donga.com. “向征用工人捐款（因为是小额，所以很抱歉）。” 本月中旬，位于日本东京港区的旅日同胞团体“旅日韩国民团”办公室收到了写有上述内容的一封信。黄纸信封里装着捐款人的亲笔信和1万日元纸币（8.9万韩元）。 这是韩国政府下属财团3月发表代替日本企业向受害者支付赔偿金的“第三方还债方案”后，首次由日本人而不是在日同胞捐赠。此前，十几名在日经济界人士曾捐款，但没有日本人个人的捐款。 日本人A某首先提到了“第三方还债方案”，并道歉说：“作为日本人之一，我感到非常抱歉日本没有表现出（对赔偿）认真的态度。”信中还写下了自己的名字和住址。 A某还写道，“由于尹锡悦总统的巨大努力和宽容。日韩关系变得明朗起来”，“令人惋惜的是日本政府的应对。”他还强调说：“日本应该发出‘给过去发动战争侵略的各国国民带来了无法忍受的痛苦和悲惨，真心向所有人表示歉意’的信息”，“学习历史的意义是为了不再重复错误。” 对于部分强制征用受害者拒绝“第三方还债”的情况，A某写道，“现在个人能做的事情只是捐赠而已，如果失礼的话，我向受害者道歉。”他接着说：“重要的是为了相互理解不断做出的努力”，“我也会努力获得韩国人的想法和社会结构、生活、历史和传统的知识。”似乎是在表达这种心情，A某在信纸下方亲自画了身穿韩服的女性和李朝白磁画。

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