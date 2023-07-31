木板房等居住弱势群体时隔4年再次增加，达到183万人. July. 31, 2023 08:11. by 世宗=宋慧美记者 1am@donga.com. 据调查，去年迁移旅馆或住在木板房、塑料大棚等的居住弱势群体时隔4年再次增加。据分析，受高利率和经济萧条的影响，弱势群体的居住环境变得更加恶劣。 据统计厅30日统计，去年除写字楼外，居住在“住宅以外的住所”的人达183万人。这一规模比一年前增加了4.1万人（2.3%）。住宅以外的住所是指与供人居住的住宅不同，不具备一个以上房间、厨房或独立出入口等的居住空间。具体来说，写字楼、酒店、旅馆等住宿场所客房、宿舍及特殊社会设施、木板房、塑料大棚、建设现场的临时棚屋等属于这一类。其中，除了商住两用房居住者外，大部分属于居住弱势群体。 除了商住两用房之外，生活在“住宅以外的住所”的人群在2018年达到顶点后，3年内减少了20万名以上，去年再次增加。有分析称，随着去年贷款利率的暴涨和经济放缓，遭受直接打击的弱势群体被逼到了恶劣的居住环境。去年经常拖欠全税租金的恶性租赁人（集中管理多住宅债务人）缴纳的担保事故金额为4382亿韩元，比1年前剧增了23%。 另外，以2020年为基准，除了商住两用房以外，居住在住宅以外的人中有53.4%住在宿舍或社会设施。42.2%的人住在营业场所附带的睡觉的房间或建筑工地宿舍等临时居住用建筑物内，3.6%的人住在酒店或旅馆等住宿场所。住在木板房、塑料大棚的人也占0.9%。

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