习近平对金正恩说：“鲜血凝结的伟大战友爱”. July. 31, 2023 08:10. by 金祺容 kky@donga.com. 中国国家主席习近平对朝鲜国务委员会委员长金正恩说：“（我们）用鲜血结下了伟大的战友爱。让我们同国际局势无关，发展两国关系吧。” 据中国共产党机关报《人民日报》30日报道，在被朝鲜称为“战胜节”的韩国战争停战协定签署70周年之际，访问朝鲜的中国党政代表团团长、全国人民代表大会常务委员会副委员长李鸿忠（相当于国会副议长）在平壤会见金正恩时转达了上述内容的亲笔信。 习近平在亲笔信中表示：“70年前，中国人民志愿军和朝鲜人民军共同取得了抗美援朝（意为对抗美国支援朝鲜）的伟大胜利，用鲜血结下了伟大的战友之爱。”习近平强调：“不管国际局势如何变化，维持和巩固中朝关系，发展是党和政府坚定的方针。” 据朝鲜中央通讯社报道，金正恩在会谈中表示，“朝鲜的党和人民将永远铭记和赞扬中国人民志愿军的功绩”，对习近平的亲笔信表示感谢。金正恩亲自接见了李鸿忠等8名中国访问团人士，表现出了热情接待的姿态。在接见后举行的宴会上，金正恩的妹妹、劳动党副部长金与正还发表了演讲。

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