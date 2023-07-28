再次开始的“超级日元走低”的袭击. July. 28, 2023 08:07. . 给大家出一道题。韩国经济增长率达到12.3%的1987年、出口增长率达到30.3%的1995年、制造业增长率达到7.3%的2011年等，韩国经济表现良好的3个年度，有什么共同点呢？ 答案是“日元强势”。20世纪80年代以后，韩国经济出现繁荣之时，大体上出现了日元强势的暖风。韩国和日本的产业结构相似，在国际市场上竞争的产品很多，日元的强势降低了日本产品的价格竞争力。对于韩国出口企业来说，抓住了成长的机会。 但日元强势一旦结束，韩国就会面临艰难的困境。1996年日元开始走低后，韩国企业的出口急剧减少。当年的经常收支逆差达到了历史最高水平230亿美元。经济迅速冷却，企业的负债负担加重，像韩宝钢铁一样的大企业相继倒下。当时，日元贬值最终成为引发外汇危机的一个契机。 之所以提出这个令人不爽的话题，是因为最近日元再次走低。今年年初100日元的价值为940-1000韩元左右，但上月暴跌至900韩元出头，本月初又跌至800韩元左右，出现了“超级日元贬值”现象。产业研究院曾推测，如果韩元对日元汇率下降5%，当年韩国的出口额将减少1.1%至3.0%。 不过，目前韩国企业的尖叫声并没有那么大。也有很多人表示：“与过去相比，与日本竞争的程度减少了”，“从日本进口的零部件价格反而便宜了”等，认为没有多大影响。20世纪80年代形成半导体王国的日本此后疏于投资，如今在半导体业界数一数二的企业已经消失。三星电子和SK海力士在出口DRAM时不与日本产品对决，因此没有理由受到日元价值的影响。 过去受到日元走低直接打击的汽车行业也显得游刃有余。在韩日汽车企业直接竞争的美国市场上，现代汽车和起亚今年上半年取得了同比增加17%的销售业绩，但同期丰田却减少了0.7%。这是韩国汽车的商品性和品牌价值上升、韩国在电动汽车领域遥遥领先的结果。 但事实上，没有企业家自信地说，“韩国经济摆脱了日元走低的影响”。因为日元贬值带来的不确定性不容小觑。特别是外汇风险应对能力较差的出口中小企业，可能会受到直接的打击。如果是出口到日本以日元收取货款的中小企业，利润必然会大幅减少。钢铁、化学、电子、零部件等与日本竞争严重的领域，日元贬值越长期化，价格竞争力就越落后。日本银行总裁植田和男上个月表示：“金融市场的不确定性很高，将坚持不懈地持续放宽金融。”从这一点来看，日元贬值现象不会在短期内结束。 也有可能在两三年后受到意想不到的冲击。从前例来看，日本企业在日元贬值时，相比增加出口量来扩大市场占有率，更致力于增加利润。用这样积累的现金投资了研发和产品革新。即，利用日元贬值来强化体质。如果两三年后开始取得成果，韩国企业才会面临真正的危机。

한국어