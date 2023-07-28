韩华“Redback”被选定为5万亿韩元规模的澳大利亚装甲车事业优先协商对象. July. 28, 2023 08:10. by 郭道英 now@donga.com. 韩华航空航天公司（Hanwha Aerospace）有望向澳大利亚出口未来型轨道装甲车“红背蜘蛛（Redback•照片）”。韩华航空航天公司被选为澳大利亚政府引进步兵战斗车辆事业的优先协商对象。如果最终签订合同，将超越德国和美国等全球先进企业，在国内首次出口以海外特定国家为对象企划的武器。 韩华航空航天公司27日表示，在澳大利亚军队现代化事业“LAND 400 Phase3”步兵战车最终候选2个中，Redback被选定为优先协商对象机型。同一天，澳大利亚当地媒体ABC新闻报道说：“韩华力压德国的莱茵金属（Rheinmetall），获得了60亿澳元（约5.2万亿韩元）的合同。“ 此次事业是为了更换澳大利亚军队在1960年代引进的美国产M113装甲车。如果签订合同，澳大利亚军队将从2027年下半年（7~12月）开始依次部署129辆Redback战车。此次事业有全球先进军工企业美国通用电力公司的“AJAX”步兵战车、英国BAE系统公司的“CV90”步兵战车、德国莱茵金属公司的“LYNX”步兵战车与Redback展开竞争，2019年9月Redback和LYNX等2种机型最终入围。 Redback是韩华航空航天公司在国内军工企业历史上首次为出口而企划和开发的武器体系。这是以在自行火炮和装甲车等地面装备领域积累的技术和经验为基础开发的。与通常根据国内军队需求开发的武器和今后出口并行不同，Redback从一开始就是以出口为目标而制作的。 政府也积极支持了此次订单战。防卫事业厅和陆军作为“出口用武器体系军队示范运用”的一环，去年4、5月试用了Redback，对外证明了△机动性 △运用便利 △战术运用等优秀性。国家安保室也设立了总统直属的“军工出口控制塔”，开始了出口支援。 如果最终签订合同，Redback将在澳大利亚维多利亚州吉隆正在建设的工厂H-ACE生产。H-ACE是生产韩华航空航天公司的澳大利亚型K9自行火炮Huntsman AS9和弹药运输车AS10的地方，预计将于2024年竣工。

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