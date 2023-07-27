2球-1助攻“梅西秀”……迈阿密队取得两连胜来劲了. July. 27, 2023 08:11. by 金正勋记者 hun@donga.com. 在美国舞台的首场比赛上，凭借魔法般的任意球攻入制胜一球的里奥内尔•梅西（36岁•国际迈阿密）在代表球队的第二场比赛中以多粒进球带领球队取得了完胜。 26日，在美国佛罗里达州波特罗德代尔举行的联赛杯小组赛第2轮与亚特兰大联队的比赛中，梅西以2粒进球和1次助攻的“独角戏”表现，带领球队以4比0完胜对手。联赛杯是由美国职业足球大联盟足球（MLS）29支球队和墨西哥足球甲级联赛MX18支球队参加的综合杯比赛。22日，梅西在与墨西哥队克鲁斯•阿苏尔的小组赛第1场比赛中，在下半场补时阶段凭借任意球帮助球队以2比1取得了胜利。 在与亚特兰大联队的比赛中，梅西首发出场，他在上半场第8分钟率先攻入一球。禁区内的左脚射门击中右侧球门柱后，他扑上去用右脚推射入网。上半场第22分钟，他接到队友从左路传来的斜传球在球门前用右脚轻松射门。梅西在下半场第8分钟帮助罗伯特•泰勒攻入球队的第4粒进球后，在下半场第33分钟被替换下场，坐到了替补席。 足球专门媒体《进球网》当天报道了两队比赛的消息，并表示，“梅西绝对支配了比赛，带领球队取得了胜利。根本无法让梅西停下来。”截止到26日，迈阿密队以5胜3平14负（积18分）的成绩在MLS东部15支球队中排名垫底，但在梅西加入后，球队在杯赛上取得了2连胜。迈阿密队在本赛季的22场联赛中仅攻入22球，但在梅西参加的2场杯赛中攻入6球。

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