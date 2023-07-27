停战70周年，再次确认新冷战的首尔和平壤. July. 27, 2023 08:10. . 7月27日迎来停战协定签署70周年，首尔和平壤正在发生完全不同的事情。在首尔，22个韩国战争参战国代表团和64名参战国老兵重温了通过战争守护的自由的意义。老兵们激动地表示，“参战是我人生中做得最好的决定”，对韩国的发展感慨万分。在平壤，承认南侵的俄罗斯和派出人民解放军的中国，派代表团与朝鲜进行了安保合作。中俄代表团将参观取名为“祖国解放战争胜利”的朝鲜式“战胜节”阅兵式。 韩国和朝鲜一直对战争的意义有着不同的解释。但在全球秩序重新调整的今天，应仔细观察朝鲜邀请中俄高层举行大规模阅兵式的含义。朝鲜在新冠疫情爆发3年零6个月后首次打开国境，重新开始了邀请外交。朝鲜去年制定了把先发制人使用核武器正当化的法令，进入今年以来虽然反复进行了导弹挑衅，但并没有得到西方国家的任何让步。 在中俄访问朝鲜时，最引人注目的是代表团的规格。俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古以军队正装的打扮率领了军事代表团。在乌克兰大反击和瓦格纳雇佣兵集团叛乱等混乱的战争中，绍伊古离开莫斯科，可以推测出除了阅兵式之外还有重要目的。相比由国家副主席担任团长的10年前，中国降低级别，由共产党政治局委员李鸿忠（国会副议长级）前来平壤。 朝鲜一直站在俄罗斯一边支持战争，还涉嫌秘密帮助武器和弹药不足的俄罗斯。对于朝鲜来说，以尹锡悦总统访问乌克兰为借口，可以露骨地进行对俄军事合作。不能排除朝鲜向俄罗斯提供弹药和常规武器，接受尖端战斗机等军事合作的可能性。对于已表明从军事上援助乌克兰的韩国政府来说，计算只能变得复杂。 尹锡悦政府将于下个月举行韩美日三国首脑会谈，讨论与朝中俄三国形成对比的“三角机制”。从昨天和今天的平壤可以看出，朝中俄三国也在努力应对新冷战时代。迎来终战宣言70周年的首尔和平壤截然相反，意味着韩国安保当局面临着难以解决的课题。中国和俄罗斯即使不是朝核问题，在安保和经济方面也是韩国的对话对象。韩国政府不仅要密切观察朝俄关系，还要事先排除危险因素。此外，韩国应该发挥调节速度的智慧，向同盟国提出符合韩国国家利益的意见，但不要过分强调，根据需要做出些许让步。

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