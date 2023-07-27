党政：“教师正当的生活指导有儿童虐待免责权”. July. 27, 2023 08:12. by 朴成敏记者、权具龙记者 min@donga.com,9dragon@donga.com. 对于教师正当的生活指导，政府和执政党决定迅速推进赋予其儿童虐待免责权的法律修改。以首尔瑞草区某小学教师死亡事件为契机，担心教权（教师权益）崩溃的呼声越来越大，因此开始制定对策。 26日，国民力量党和教育部在首尔汝矣岛国会召开了有关教权保护及恢复方案的党政协议会，讨论了上述方案。国民力量党院内代表尹在玉（音）表示：“将迅速通过赋予对正当生活指导的儿童虐待免责权、调查教师虐待儿童时优先听取所属教育厅的意见及校长提出意见的义务化、侵害教权的行为记载在学校生活记录簿等相关修订案。” 教师们诉苦说：“因为害怕被举报为虐待儿童，甚至到了放弃正常教育活动的地步。”在韩国教员团体总联合会的1月问卷调查中，5520名应答者中有47.5%的人回答“见过本人因虐待儿童而被举报或同事被举报的事例”。 目前，国会已经提出了国民力量党李泰珪议员和共同民主党议员姜得求提议的2件初、中等教育法修正案。其内容是，不把根据法令和校规展开的教师正当的生活指导视为虐待儿童。

한국어