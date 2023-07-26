果然是1号击球手的体质……金河成进军MLB后首次单场击出2个本垒打. July. 26, 2023 07:52. by 黃奎引 kini@donga.com. 金河成（28岁•圣地亚哥教士队）在进军美国职业棒球大联盟（MLB）后，首次在一场比赛中击出了2个本垒打。 金河成在25日主场迎战匹兹堡海盗队的比赛中，作为1号击球手兼3垒手首发出场，从第1局下半局第一个击球位开始击出了给球队带来1比0领先优势的先发击球手本垒打。截止到当天，金河成在本赛季的26场比赛中作为1号击球手出场，在第一局的第一个击球位上，OPS（出垒率+长打率）达到了1.223。白仁天（81岁）在韩国职业棒球（1982年）的元年击球率为0.412时，OPS为1.237。如果金河成作为比赛首发击球手出场，就等于是在展开“4成击球手级”的活跃表现。 此后，金河成在1比8落后的第5局下半局，在1人出局2人在垒的机会中，又击出了越过左侧围墙的本垒打。在进入MLB的第363场比赛之后，他创下了首个“多支本垒打”纪录。但是随着球队以4比8遭遇对手逆转，金河成的2个本垒打也黯然失色。金河成在韩国职业棒球耐克森队（现Kiwoom）效力时期的2015年4月22日在木洞棒球场与斗山队的比赛中首次创下一场比赛2个本垒打的记录，当时的结果也以9比12败北。金河成在总共6场比赛中击出2个本垒打后转会去了圣地亚哥队。 金河成的耐克森前辈、2015年至2019年在匹兹堡队效力的姜正浩（36岁）也来到了当天举行比赛的沛可公园（Petco Park）球场。比赛开始前，姜正浩与匹兹堡队的老队友们打招呼，在第3局上半局进行的过程中，他徒手抓住界外球后欢喜的场面被电视转播摄像机捕捉到。 另外，波士顿红袜队当天表示，已与首尔高中右手投手李灿率（18岁）签订了二流职业联赛（美职棒小联盟）合同。李灿率与马山龙马高中的张铉锡（19岁•音译）一样，被认为是新秀摘牌大会中最炙手可热的选手之一。

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