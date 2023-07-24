为什么九级公务员的第一份工资低于最低工资. July. 24, 2023 07:45. . 明年的最低工资确定为每小时9860韩元，比今年上涨240韩元（2.5%）。换算成每天8小时、每周5天的工作，月薪为206.0740万韩元。其中包括周休津贴。这是劳动者一周全勤后得到的法定津贴，意味着如果5天不缺勤，就要支付6天的工资。 对此，首尔市公务员工会20日发表声明称：“还不如将九级1档工资（第一次基本工资）调整到最低工资上。”据工会透露，公务员九级一档工资从2018年开始被最低工资反超，今年低出23.9780万韩元。因为今年的九级一档工资只有177.08万韩元，比去年上涨1.7%。公务员不是劳动标准法上的劳动者，因此也没有周休津贴。 工会主张：“虽然部分人提出‘虽然基本工资少，但还会拿到很多津贴’的说法，但这忽视了报酬的20%-30%被扣除为除税公共费用这一点。因为公务员平均报酬高的错觉现象，下级公务员的低报酬被视而不见。”工会主张，很多情况下，低级别初任公务员即使得到各种津贴，实际领取额也低于最低工资或相似的情况。实际上，在上班族社区百叶窗上，公务员们接连上传了实际收入不到200万韩元的“认证帖”。 去年被录取为地方职九级的20多岁女性放弃了公职，正在重新准备就业。虽然经过3年的专心学习，终于成为了梦寐以求的公务员，但她觉得工资太低了。她说：“曾经是唯一优点的公务员年金也在持续减少，在这种情况下，我不想抵押人生。”辞任离开公职的青年也在逐年剧增。据公务员年金公团透露，经历未满5年的13032名公务员去年辞职，这比2019年激增72.6%。据韩国行政研究院的《2022年公职生活实态调查》显示，二三十岁低层公务员希望跳槽的原因，第一位是“低工资”。 情况之所以变成这样，是因为虽然此前公务员工资上涨较少，但最低工资随着政治化急剧上涨。承诺“最低工资1万韩元”的文在寅政府将最低工资年均上调7.2%，朴槿惠政府也以刺激内需的名义年均上调7.4%。现政府也不顾小工商业者的反对，今年和明年也分别上调5%和2.5%等，继续保持上调基调。 大部分发达国家由独立的委员会或专家组决定最低工资。但韩国由政府任命的9名公益委员掌握着决定票。需要仔细分析宏观经济和劳动市场后决定的最低工资，实际上被编入政府政策的领域。 专家们一致认为，应该建立独立于劳资政决定最低工资的结构。特别是27名劳资政代表像协商一样决定的目前结构，被认为是把最低工资政治化的主犯。要想减少围绕最低工资的矛盾，合理运营制度，政府必须尽快进行最低工资决定结构的改革。

한국어