金河成轰出赛季个人第12记本垒打……3个安打、2个四坏球上垒，首次5次出垒. July. 24, 2023 07:46. by 黃奎引 kini@donga.com. 金河成（28岁•圣地亚哥教士队）在进军美国职业棒球大联盟（MLB）后，首次击出了赛季第12个本垒打。与此同时，这也是他自进军MLB后首次创下了“5次出垒”的记录。 23日，金河成在与底特律队的客场比赛中，在本队以10比3领先的第7局2人出局无跑垒员的情况下，进入击球位，击出了越过左侧围墙的本垒打。金河成在首次进入MLB的2021年击出了8个本垒打，去年击出了11个本垒打。如果继续保持目前的状态，金河成将有很大机会以20个本垒打结束本赛季。 包括该本垒打在内，金河成本场取得了4次有效击球、3支安打、2个四坏球上垒、1打点、2得分的成绩。到目前为止，金河成在6场比赛中曾4次成功上垒，但5次上垒是自进军MLB后361场比赛以来的第一次。6月11日，在韩国职业棒球联赛昌原与NC队的比赛中，曾出现了6次出垒（3个安打、3个四坏球上垒）的记录。 另外，正在美国二流职业联赛（美职棒小联盟）进行康复训练的柳贤振（36岁•多伦多蓝鸟）将于25日在洛杉矶（LA）加入MLB代表团。多伦多队将与道奇队（25~27日）、天使队（29~31日）进行6连战。MLB.com表示：“多伦多俱乐部还没有确定柳贤振的复出时间。也就是说，在重返赛场之前，他将亲自确认自己的身体状态。”如果在这里得到“OK”签名，柳贤振就有可能以天使队为对象首发出场。 22日，柳贤振在Triple A比赛中首发出场，在6局内投出了85个球，取得了3个被安打（2个本垒打）失2分的成绩。当天他的投球最高时速达到90.8英里（约146公里），主要武器变速球投出了34个，制造了击球手的7次空击。

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