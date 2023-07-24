美国：“正在开发韩美日定期军事演习”. July. 24, 2023 07:46. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国国防部当地时间21日表示：“正在开发韩美日军事演习计划。”这意味着正在推进韩美日三国定期军事演习。 美国国防部负责印度太平洋安全事务的助理国务卿伊莱·拉特纳当天在美国智库布鲁金斯研究所的谈话中表示，“正在针对朝鲜开发正规化（定期）而不是（一次性）应对演习。”他强调，这是团结韩美日三国合作、制度化的非常重要的革新。但他没有提到具体的演习计划。 韩美日三国去年曾就定期举行导弹防御演习、反潜战演习等达成了协议。三国国防部长上个月在新加坡召开的亚洲安全会议（香格里拉对话）上也决定制定年度联合演习计划。 分析认为，拉特纳的发言是要把这种军事演习像韩美联合军演一样定期举行。此前，韩美日主要在朝鲜高强度挑衅前后，以韩国和日本分别参加韩美或美日军演的方式进行联合演习。拉特纳的表态意味着，今后韩美日三国安保合作将像美国、日本、澳大利亚三国联合军演一样完全制度化。 如果实施定期演习，预计朝鲜、中国、俄罗斯等国将强烈反对。就2017年“萨德”协议，中国主张禁止增加部署“萨德”、参与美国导弹防御系统以及推进韩美日军事同盟的所谓“三不一限”，一直批评扩大韩美日联合军演。 针对朝鲜威胁美国战略核潜艇停靠釜山“相当于使用核武器的条件”，白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比21日在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时表示：“应该严肃对待。”他强调：“朝鲜是继续开发核武器、增加弹道导弹射程的国家。这是一定要确保足够力量保护我们和韩半岛的驻韩美军及其家属的原因。”

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