女足获胜概率仅为4.5%，但越南队队内氛围十分狂热. July. 22, 2023 07:50. by 姜泓求 windup@donga.com. 22日将成为越南足球历史上里程碑式的一天。 越南女子足球国家代表队将于当天上午10时在新西兰奥克兰伊登公园体育场举行的2023国际足联（FIFA）女子世界杯小组赛E组第一轮比赛中，与世界最强的美国队进行历史性的世界杯首场比赛。在男女代表队中，这是越南首次踏上世界杯决赛圈的舞台。 偏偏第一个对手是世界排名第一，最近连续两届（2015、2019年）在世界杯上登上了冠军宝座，在本届大赛中依旧是有力夺冠热门的美国，但越南队却非常狂热。 女子足球世界排名第32位的越南队在今年2月的亚足联（AFC）亚洲杯附加赛上连续战胜泰国、中华台北队，获得了历史上第一张世界杯入场券。越南总理范明政称在巨大的压力下表现出耐心的选手团为“钻石女孩”。越南选手中唯一效力于海外联赛（葡乙）的前锋黄茹（32岁）是主力选手。越南队队长陈垂庄（35岁）信誓旦旦地表示：“面对美国这样的强队虽然是一个巨大的挑战，但这也是向她们学习的机会。我们具备在防守后伺机反击，努力与她们抗衡的良好战略。” 上月迎来自己72岁生日的越南队主教练梅德忠即将成为男女世界杯历史上年龄最大的主教练。这超过了2010年南非共和国世界杯时率领希腊男足的主教练奥托•雷哈格尔在当时球队的最后一场比赛中创下的纪录（71岁零317天）。 越南也正在升温。据外电报道，体育酒吧决定早上为在越南当地时间上午8时举行的比赛应援的球迷们开门。在酒吧、餐厅等场所，预计比赛当天职员们会穿着印有越南国旗的T恤进行服务。 越南女子足球的恶劣现实也受到了关注。体育专门媒体《The Athletic》报道说：“越南的部分职业球队向选手支付200~300美元（约26万~39万韩元）的月薪。因此，也有（作为副业）在网上销售服装、化妆品或开餐厅的代表队选手。” 据足球统计专门企业“OPTA”透露，美国本场比赛的取胜概率为86.7%，越南的获胜概率为4.5%。OPTA将越南在本次大赛中夺冠的概率评价为0.65%，在32个参赛国家中仅次于巴拿马（0.36%）。

한국어